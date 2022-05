Serena Rossi festeggia la fine delle riprese indossando il cappotto rosso di Mina Settembre Sono terminate le riprese di Mina Settembre 2. Per darne notizia, Serena Rossi ha condiviso una foto in cui indossa il famoso cappotto rosso della protagonista.

A cura di Giusy Dente

Serena Rossi nei panni di Mina Settembre

Lo scorso anno la fiction Rai di maggiore successo è stata quella interpretata da Serena Rossi, che ha convinto tutti nei panni di Mina Settembre. Puntata dopo puntata (l'ultima è stata seguita da oltre 6 milioni di spettatori) il pubblico si è affezionato alla protagonista: è una donna passionale e piena di risorse, dall'animo turbolento e profondamente innamorata del proprio lavoro. Quel ruolo ha confermato le doti dell'attrice partenopea, che difatti nei mesi successivi è stata investita da un'ondata di successo particolarmente intensa. Ha fatto da madrina alla 78esima edizione Festival del Cinema di Venezia, incantando tutti con abiti principeschi, è stata ospite dell'ultima puntata del Festival di Sanremo ma si è anche cimentata come conduttrice, in uno show in prima serata che le ha dato molte soddisfazioni. Più di recente è stata la volta di un'altra fiction, La sposa. Insomma, il 2021 è stato decisamente il suo anno! Il 2022 potrebbe non essere da meno. Tutti aspettano di rivederla proprio nei panni dell'amatissima Mina Settembre.

Serena Rossi col cappotto rosso di Mina Settembre

Appena terminata la prima stagione di Mina Settembre, il pubblico ha immediatamente chiesto a gran voce la seconda, per continuare ad immergersi nella vita dell'assistente sociale nata dalla penna di Maurizio De Giovanni, autore degli omonimi romanzi. Lo scrittore a sua volta si è ispirato a una storia vera, a fatti realmente accaduti. Le nuove puntate sono state girate nelle stesse location della prima: cast e troupe sono stati avvistati a Napoli in zona di Chiaia, precisamente Borgo di Santa Lucia. Molte altre scene sono state girate tra via Santa Lucia, Mergellina, via Orsini e tutto il borgo tra Chiaia e San Ferdinando. La fine delle riprese risale a pochi giorni fa e per comunicare la notizia a fan e follower, Serena Rossi non poteva scegliere outfit migliore.

Serena Rossi sul set di Mina Settembre 2

Quando rivedremo Serena Rossi nei panni Mina Settembre

C'è un indumento in particolare che puntata dopo puntata ha reso sempre riconoscibile Mina Settembre. L'assistente sociale nella fiction indossa spessissimo un cappotto rosso, colore per nulla casuale, visto che è indice proprio della sua passionalità, di quel carattere così indomito. La protagonista per mestiere aiuta gli altri, ma combattere soprusi e ingiustizie è molto più di un lavoro: è una vocazione che porta avanti col cuore, una missione in cui mette cuore e anima. Nella vita privata ha lo stesso coinvolgimento e la stessa passionalità: è determinata, vive la complessità dei suoi sentimenti senza mai banalizzarli. Proprio per questo non ha necessariamente bisogno di un uomo accanto per essere felice. Serena Rossi non vede l'ora di tornare in tv con la seconda stagione di Mina Settembre, che dovrebbe andare in onda entro la fine dell'anno. Le riprese sono da poco terminate e lo ha comunicato la protagonista stessa sui suoi social. Come? Con una foto in cui sorridente regge il ciak e indossa proprio il cappotto rosso.