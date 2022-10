Serena Rossi cambia look: la nuova acconciatura è il long bob con la frangia Serena Rossi si sta godendo il successo delle nuove puntate di Mina Settembre. L’attrice ha inaugurato l’autunno con un nuovo look: la frangia.

Lo scorso anno Mina Settembre è stato una dei maggiori successi dei palinsesti Rai. Puntata dopo puntata il pubblico si è affezionato alla protagonista, l'assistente sociale napoletana interpretata da Serena Rossi. Adesso l'attrice si sta godendo il successo delle nuove puntate della fiction, da poco tornata in tv per l'attesissima seconda stagione. E mentre è al lavoro su nuovi progetti, ne ha approfittato per dare un tocco nuovo alla sua immagine.

L'autunno di Serena Rossi

L'anno scorso tutti gli episodi di Mina Settembre sono stati record di ascolti e i telespettatori hanno a gran voce chiesto una seconda stagione, per conoscere le evoluzioni nella vita della loro beniamina. Serena Rossi ha lavorato molto per dare al personaggio credibilità, per farlo entrare nei cuori della gente e ci è riuscita, dando anche una notevole spinta alla sua carriera. Sulla scia del successo della fiction è stata prima la madrina alla 78esima edizione Festival del Cinema di Venezia, poi è salita sul palco dell'Ariston in qualità di ospite speciale durante l'ultima puntata del Festival di Sanremo.

Infine ha recitato ne La Sposa e ha condotto uno show tutto suo in prima serata. Insomma, il 2021 è stato decisamente un anno positivo dal punto di vista professionale, che le ha regalato tante soddisfazioni. Per lei ora ci sono nuovi progetti all'orizzonte. Terminate le riprese di Mina Settembre 2 ha cominciato quelle di Beata Te, film di Sky Original in cui recita accanto a Fabio Balsamo dei The Jackal. E si è regalata un cambio look.

Serena Rossi inaugura l'autunno con la frangia

L'autunno di Serena Rossi è iniziato con uno stravolgimento del look. L'attrice è da tempo fedelissima al bob lungo e simmetrico, un caschetto sbarazzino che le arriva alle spalle e che ama diversificare optando per la chioma mossa o liscia. Proprio il caschetto lungo con riga centrale è il taglio di capelli di Mina Settembre, quello che sfoggia sia nella prima che nella seconda stagione. Ma al momento l'attrice ha scelto un hair look diverso da quello dell'assistente sociale napoletana. Lo ha sfoggiato per la prima volta proprio alcune settimane fa, durante la conferenza stampa di presentazione. L'intramontabile caschetto è proprio una delle acconciature di tendenza per questo Autunno/Inverno 2022-23, che vede anche il ritorno della frangia tra i trend di stagione.