Serena Rossi, conferenza stampa col completo a righe: Mina Settembre sta per tornare in tv Manca poco al ritorno in tv di Mina Settembre: la stagione 2 debutterà in prima serata su Rai 1 il 2 ottobre. Nei panni della protagonista ancora Serena Rossi.

A cura di Giusy Dente

Serena Rossi in Michael Kors

Mina Settembre è stato uno dei maggiori successi della scorsa stagione televisiva. La fiction Rai puntata dopo puntata ha fatto il pieno d'ascolti: il pubblico si è affezionato alle vicende dell'assistente sociale del Rione Sanità di Napoli, interpretata da Serena Rossi. Nei nuovi episodi ci sarà ancora lei nel ruolo di protagonista: è un personaggio a cui si è affezionata lei stessa, che le ha dato grandi soddisfazioni. Dopo la prima stagione per l'attrice si è aperto un capitolo professionale importante: è stata la madrina alla 78esima edizione Festival del Cinema di Venezia, è stata ospite dell'ultima puntata del Festival di Sanremo, ha recitato ne La Sposa e ha fatto da conduttrice in uno show in prima serata. Ora è tempo di tornare nel cappotto rosso di Mina Settembre.

Serena Rossi è ancora Mina Settembre

Il personaggio di Mina Settembre nasce dalla penna di Maurizio De Giovanni che a sua volta, per costruirlo, si è ispirato a fatti realmente accaduti. Il pubblico ha amato sin dalla prima puntata questa donna forte e determinata, che dedica la propria vita agli altri e che vive intensamente i propri sentimenti. Mina è passionale e in questo aspetto rispecchia pienamente il calore e la complessità della sua città, Napoli. Nella prima stagione l'abbiamo vista alle prese con una vita privata piuttosto turbolenta: vuole essere felice, ma senza avere per forza un uomo accanto. Chissà quali sorprese sono in serbo per gli spettatori nella seconda stagione.

Serena Rossi in conferenza stampa

La seconda stagione di Mina Settembre è pronta per il grande debutto: la prima puntata andrà in onda domenica 2 ottobre, dalle ore 21.25 su Rai 1. La new entry nel cast, nel ruolo della zia, è Marisa Laurito. Confermati Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Tutti hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione. Serena Rossi ha confermato di amare molto questo personaggio, che rispecchia valori positivi ma che incarna anche le tante complesse sfaccettature di una donna moderna.

in foto: borsa Fendi

Ha preso parte all'evento con un completo a righe firmato Michael Kors, composto da giacca oversize e minigonna a vita alta con cintura in vita abbinati. Ha aggiunto un top bianco con scollatura tonda, stesso colore della borsa. Ha scelto una creazione Fendi: la Peekaboo ISeeU è uno dei modelli più eleganti della Maison: borsa morbida e compatta in pelle, decorata con l'iconica chiusura a girello su entrambi i lati, finitura dorata e accessori metallici, manico e tracolla.

Costa 3200 euro nella dimensione Petite e 4000 euro la Small. Per completare l'outfit, elegante ma sbarazzino e giovanile al tempo stesso, l'attrice ha aggiunto gioielli Crivelli e orologio Baume & Mercier, il tocco prezioso del look. Quali sorprese ha in serbo Mina Settembre per il suo pubblico, quest'anno?