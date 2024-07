Elodie cambia stile e prova l’acconciatura coi boccoli

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Elodie si sta godendo un'estate ricca di impegni. La cantante è oggi una delle voci più amate del nostro panorama artistico. Si sta esibendo durante i principali eventi d'Italia, regalando la sua musica ai fan che la seguono da anni. L'abbiamo vista a Battiti Live ma anche al Tim Summer Hits, i due show per eccellenza dell'estate. Nel 2025 sono già in programma due date, in due location prestigiose: sarà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e allo Stadio San Siro di Milano, a giugno. Black Nirvana è il suo ultimo singolo, il tormentone dell'estate 2024. E tra un concerto e l'altro, si sta godendo anche preziosi momenti d'amore col fidanzato: prosegue a gonfie vele la relazione con Andrea Iannone.

Lo stile di Elodie

Sui social Elodie ama condividere aggiornamenti sulla sua quotidianità. Non eccede mai quando si tratta di vita privata, una sfera di cui è molto gelosa e che tende a custodire, a proteggere, a tenere per sé. Infatti sono rare le foto di coppia col fidanzato, Andrea Iannone. Ama però aggiornare follower e fan sulla sua attività professionale. Le esibizioni dal vivo sono i momenti in cui riesce a esprimersi al meglio: ama stare sul palco, il suo mondo. La sua espressività non passa solo attraverso la musica, ma anche attraverso i look, i movimenti, il corpo. Questo le è costato parecchie critiche nel tempo, da parte di chi non apprezza il modo in cui si espone, il modo in cui si veste, ritenendolo eccessivo, troppo provocante, qualcosa che mette in secondo piano la voce. Dal canto suo, l'artista si è sempre detta interessata a portare avanti le sue convinzioni, piuttosto che assecondare le aspettative altrui.

Non le interessano le critiche sterili, fini a se stesse, non costruttive, fatte da chi vuole demolirla e farla sentire in colpa semplicemente per ciò che è. E lei è, per sua stessa ammissione, una "smandrappa orgogliosa". Si è definita così, in risposta a chi l'ha offesa con commenti sessisti, per i look audaci e le movenze sensuali che è solita inserire nei suoi video e nei suoi live. Sicuramente nel tempo il suo stile è cambiato. Oggi è un'icona fashion, sempre al passo con le tendenze, molto vicina al settore moda: è spesso ospite alle sfilate (l'abbiamo vista da Jacquemus) e si è cimentata lei stessa come modella. Ama giocare con la moda e nel tempo ha osato anche in fatto di hair style.

Elodie sempre pronta a cambiare hair look

Siamo abituati a vedere Elodie coi capelli lisci. Nel tempo, in realtà, la cantante ha sperimentato diverse acconciature, dimostrandosi pronta a giocare e a sperimentare. Qualche mese fa l'abbiamo vista coi capelli rosa, per il video di Black Nirvana. Il è stato realizzato dall'hairstylist Andrea Soriga ed è stato un po' un ritorno alle origini, visto che proprio il pink era il colore che sfoggiava sulla testa agli esordi, ai tempi della scuola di Amici. L'anno scorso per un altro video ha realizzato frangia e capelli neri e prima ancora era stata la volta del castano chiaro, per il lancio della collaborazione con Marco Mengoni. D'estate un hairstyle che ama molto è quello con le treccine, che ha riproposto spesso, soprattutto su chioma extra long, come quella da vera Venere del video A fari spenti. Stavolta si è fatta contagiare dall'effetto "ogni riccio un capriccio". Nelle IG Stories, infatti, si è mostrata allo specchio circondata di parrucchieri in azione, pronti a realizzare boccoli e onde sulla sua testa.