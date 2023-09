Elodie nuda, come una Venere dai capelli lunghissimi annuncia l’uscita del nuovo singolo È finalmente uscito il nuovo singolo di Elodie dal titolo A fari spenti. Ne ha dato l’annuncio la cantante stessa sui social, che si è mostrata come una dea.

A cura di Giusy Dente

Ph. Luca & Alessandro Morelli

Non ha alcuna intenzione di fermarsi, Elodie, che in questi mesi non ha sbagliato un colpo e si è imposta ancora di più come artista di grande talento. La cantante si è presa non poche soddisfazioni, riscuotendo ampi consensi con le sue ultime canzoni e le recenti esibizioni. Ora i fan non vedono l'ora di poterla ammirare ancora sul palco: sarà in tour nei palasport tra novembre e dicembre con quattro date a Napoli, Assago, Roma e Firenze. Intanto, come promesso, ha rilasciato il suo nuovo singolo.

Elodie, è uscito il nuovo singolo

Si intitola A Fari Spenti il nuovo singolo dance pop di Elodie, scritto da Elisa e Marz & Zef (che ne hanno curato anche la produzione). Il brano racconta tutti quei momenti di una relazione che si perdono nel tempo diventando evanescenti. Dopo aver annunciato l'imminente uscita con una foto dei fratelli Luca e Alessandro Morelli (mostrandosi in slip, canotta bianca e calze a rete), l'artista ha ulteriormente incuriosito i fan con una breve clip in cui stupiva tutti con gli occhi azzurri e i capelli bagnati.

Ph. Luca & Alessandro Morelli

Elodie come una Venere per A Fari Spenti

Per festeggiare l'uscita del nuovo singolo, Elodie ha fatto le cose in grande, lasciandosi fotografare nuda nuovamente da Luca e Alessandro Morelli. La cantante ha un rapporto di grande serenità col proprio corpo: ama mostrarlo, ama giocarci, non teme il giudizio altrui, benché ne sia spesso stata vittima. In passato non le sono sfuggiti i commenti e le critiche rivolti al suo abbigliamento e alle movenze sensuali dei suoi videoclip. Ha risposto in prima persona: "Non mi sento offesa, io come ho già detto più volte sono una donna libera che ha sempre vissuto con l’idea che il mio corpo mi piace e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista per moltissimi anni quindi figuriamoci, sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori". Si è autodefinita "una smandrappa orgogliosa" per nulla intenzionata a farsi porre freni. Nella nuova foto, che celebra l'uscita di A Fari Spenti, è completamente nuda, coi lunghi capelli che le coprono il seno. Il viso è acqua e sapone, su cui spiccano le efelidi su naso e guance, mentre lo sguardo è reso magnetico dagli occhi azzurri. Non è un caso se i fan l'hanno soprannominata EloDea.