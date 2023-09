Elodie con gli occhi azzurri: nell’anteprima del nuovo video è irriconoscibile Venerdì a mezzanotte uscirà il nuovo singolo di Elodie intitolato A fari spenti. Sui social, però, la cantante ne ha condiviso già una piccola anteprima, accompagnandola a delle immagini del video in cui appare irriconoscibile con degli inediti occhi azzurri.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie sta vivendo un momento davvero magico della sua carriera: dopo aver dominato le classifiche estive con la sua Pazza Musica realizzata in coppia con Marco Mengoni, ora è prontissima per lanciarsi in nuovi progetti professionali. Nei prossimi mesi sarà impegnata con un tour che ha registrato già il sold-out in tutte le tappe ma è da qualche giorno a questa parte che ha acceso la curiosità dei fan annunciando l'uscita di un singolo inedito. Si intitola A fari spenti e sarà fuori a partire dalla mezzanotte di venerdì 22 settembre. Dopo essersi mostrata sui social in versione minimal, nelle ultime ore ha condiviso i primi 40 secondi della hit, accompagnandoli con alcune immagini tratte dal video in cui appare decisamente irriconoscibile.

Elodie è una regina di ghiaccio

I fan di Elodie sono abituati alle sue continue trasformazioni: dagli esordi ad Amici di Maria De Filippi a oggi ha spaziato tra pixie cut rosa fluo, caschetti biondi, extension extra long e onde naturali. Anche in fatto di stile ha più volte aggiunto qualche tocco rivoluzionario alla sua immagine, basti pensare al fatto che proprio negli ultimi anni ha avuto una svolta iper sensuale, mettendo sempre più in risalto la silhouette impeccabile e il portamento da modella. Questa volta, però, non c'entrano né i capelli, né gli abiti: nell'anteprima del video di A fari spenti la cantante ha stravolto i suoi connotati diventando una sorta di moderna "regina di ghiaccio".

Elodie in A fari spenti

Il nuovo look di Elodie in A fari spenti

A poche ore dall'uscita di A fari spenti Elodie ha condiviso sui social i primi 40 secondi della hit: si tratta di una canzone tutta da ballare, il cui ritmo intenso a molti fan ha ricordato lo stile di Britney Spears. Ad attirare le attenzioni del pubblico, però, è stato il viso della cantante, che si è lasciata immortalare in primissimo piano mentre esce dall'acqua come una vera e propria dea. Non indossa i vestiti, è struccata e ha i capelli bagnati, a fare la differenza sono però gli enormi e magnetici occhi azzurri, di un colore ben diverso da quello naturale, il nocciola. Insomma, Elodie ha cambiato drasticamente look con delle lentine colorate, riuscendo ancora una volta a sorprendere i followers con la sua bellezza.