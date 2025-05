Elodie festeggia compleanno e nuovo singolo: quanto costa il nude look trasparente

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Elodie si sta preparando per i due grandi eventi di giugno. La cantante si esibirà in concerto negli stadi, prima a Milano e poi a Napoli. I due show sono quasi sold out e c'è da aspettarsi qualcosa di grandioso, anche dal punto di vista dell'allestimento, dei costumi e delle coreografie. La cantante è reduce dal successo del Festival di Sanremo, dove il suo brano si è classificato 12esimo, imponendosi però come hit radiofonica e per il numero di copie vendute e di stream. Dopo Dimenticarsi alle 7, portata all'Ariston, la cantante ha rilasciato proprio pochi giorni fa il nuovo singolo: Mi Ami Mi Odi. Il brano anticipa il disco di prossima uscita: manca solo un mese. Insomma è un periodo davvero denso per lei: ma ha trovato il tempo per fare meritatamente festa!

La doppia festa di Elodie

Doppia festa per Elodie. La cantante, nata il 3 maggio, ha compiuto 35 anni, un'occasione che in realtà le ha messo addosso anche un po' di tristezza. "Io di solito soffro molto il giorno del mio compleanno. Non so perché, è così da sempre – ha ammesso su Instagram – Infatti ieri ho pianto un po' prima di addormentarmi. Però sto bene, sono felice. Daje!".

E di motivi, per essere felice, ne ha tanti: prosegue a gonfie vele la relazione col fidanzato Andrea Iannone e tante sono le soddisfazioni dal punto di vista professionale. Tutti ottimi motivi per organizzare un bel party. La cantante ha fatto festa al Botox Matinée.

Abitino Poster Girl

Il look della festeggiata

A Sanremo Elodie si è imposta come diva glamour moderna. La cantante ha un'immagine molto potente con cui ama giocare, in cui si percepisce sempre grande consapevolezza di sé, grande autostima. La cantante ha un rapporto di amore e rispetto verso il proprio corpo e anche per questo non ha paura di mostrarlo.

Scarpe Diesel

I suoi look audaci e sexy le hanno attirato spesso commenti: a qualcuno infastidisce quella sicurezza, qualcuno si sente forse minacciato da una donna che rifiuta le gabbie e mette davanti a tutto la propria libertà, la propria indipendenza, la propria autonomia. "La libertà della donna mette in crisi gli uomini piccoli" ha commentato in risposta ai commenti sessisti ricevuti.

Lei continua a definirsi una "smandrappa orgogliosa" che ama mostrare il proprio corpo. Anche al doppio party milanese, dove ha sfoggiato un mini dress in pizzo nero trasparente con dettaglio stringato anteriore e dettagli di piume di marabù sulle maniche. È in Vanderpool dress black di Poster Girl, brand londinese di cui indossano le creazioni anche Kylie Jenner e Emily Ratajkowski.

Costa 150 euro. Trendy anche le scarpe scelte per completare l'outfit: sono le D-Lake Platform Sdl firmate Diesel, un paio di mule open toe trasparenti con tacco. Costano 450 euro.