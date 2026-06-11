Franceska Nuredini cambia look: la fidanzata di Elodie sfoggia i capelli corti e neri

Mentre Elodie è in vacanza in Croazia, Franceska Nuredini è rimasta a Milano e ha cambiato look. Addio capelli biondi, ora sfoggia una chioma corta e nera.

Da qualche mese a questa parte il nome di Franceska Nuredini è finito su tutti i giornali, il motivo? È la nuova fidanzata di Elodie, arrivata dopo la drastica rottura di quest'ultima con Andrea Iannone. Le due si sono conosciute lo scorso anno durante il tour della cantante, dove Franceska era parte del corpo di ballo, e, sebbene inizialmente preferissero tenere privata la relazione, da qualche tempo sono uscite allo scoperto postando sui social le foto del primo viaggio di coppia in Giappone. Attualmente le due stanno trascorrendo qualche giorno a distanza ma, nonostante ciò, la ballerina è riuscita ad attirare le attenzioni dei media con un improvviso e drastico cambio look.

Il nuovo look dark di Franceska Nuredini

Se da un lato Elodie si sta godendo una rilassante vacanza in Croazia, dall'altro Franceska Nuredini è rimasta a Milano, probabilmente per via di alcuni impegni lavorativi. Sui social, però, continua a celebrare il profondo legame che la lega alla cantante condividendo alcune sue foto in barca a vela. È proprio su Instagram che ha mostrato anche un recente cambio look: sebbene i capelli biondi siano da sempre il suo tratto distintivo, ora ha messo in atto una drastica rivoluzione sfoggiando una chioma nera. Ha modificato anche il taglio, dicendo addio al bob lungo fin sotto le spalle e optando per un pixie cut portato mosso e con dei ciuffetti asimmetrici sulla fronte.

Il look inedito di Franceska Nuredini

Franceska Nuredini con la parrucca nera

Pantaloni cargo a vita bassissima, canotta crop coordinata che ha lasciato l'ombelico in mostra e borsetta portata in spalla: Franceska si è trasformata in una lady dark dall'animo casual e contemporanea. Quale migliore occasione di questa per trasformarsi con i capelli neri? Per la gioia dei fan che la amano "al naturale", con ogni probabilità si tratta solo di una parrucca che le ha permesso di cambiare in modo temporaneo. L'effetto, però, è super realistico e dimostra che la ballerina riesce a essere meravigliosa in ogni versione. Starà pensando di cambiare look in modo drastico, come fatto spesso dalla fidanzata Elodie nel corso della carriera?