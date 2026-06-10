L’estate 2026 di Elodie in Croazia, dall’isola di Hvar a Korčula tutti i luoghi del viaggio in barca a vela

Elodie va in vacanza e porta subito con sé un nuovo trend per l’estate 2026. Le piccole isole della Croazia, da Korčula a Lissa fino a Hvar, sono infatti la meta ideale, tra acque cristalline, natura incontaminata e antichi centri storici patrimonio Unesco.

Elodie durante la sua vacanza in Croazia

Da ieri non si fa altro che parlare delle foto di Elodie in vacanza in Croazia, condivise tra un post e le storie del suo Instagram. Se è vero che le star lanciano sempre nuove mode, come per vestiti, accessori o trend casalinghi, la cantante non è da meno: attrae infatti moltissime persone con i "reportage" dei suoi incredibili viaggi. Ad esempio, poco tempo fa era stata con Franceska Nuredini in Giappone, condividendo foto di posti incredibili come quelle della passeggiata tra i cerbiatti di Nara. Ora invece si trova in Croazia ed è subito trend: le acque cristalline, chiese antiche e piccole stradine medievali che Elodie ha mostrato sui social stanno già attirando moltissime persone che potrebbero optare proprio per la Croazia per una vacanza estiva.

Elodie in vacanza in Croazia

Elodie, i luoghi visitati in Croazia

Dalle foto di Elodie emerge una Croazia fatta di spiagge incontaminate, acqua cristallina e palazzi storici in pietra. Si tratta di paesaggi che sanno di mediterraneo, di estate e leggerezza.

Uno dei vicoli nel centro storico di Korcula, Croazia

Uno dei luoghi che compare nell'album di foto di Elodie è l'isola di Korčula (in italiano Curzola), una delle isole più affascinanti della Dalmazia del sud. Qui la cantante ha visitato il centro storico della città, che con i panni sistemati tra i vicoli ricorda vagamente Napoli, famoso per i suoi stretti vicoli in pietra con balconcini decorati che conducono direttamente al mare e per essere la presunta città natale dell'esploratore Marco Polo.

Villaggio di Račišće, sull’isola di Curzola in Croazia, dall’instagram di Elodie

L'isola viene spesso definita come la piccola Dubrovnik per via dell'incredibile somiglianza architettonica, la sua particolarità è la struttura urbana a lisca di pesce pensata per proteggere la città dal vento. Tra i luoghi visitati dalla cantante sull'isola di Korčula c'è Račišće, un tranquillo e piccolo villaggio di pescatori situato sulla costa settentrionale dell'isola.

Elodie durante il suo viaggio in Croazia

Un altro dei luoghi visitati da Elodie è la spiaggia di Gusarica a Comisa, sull'isola di Lissa, una delle più grandi e apprezzate del posto, famosa per i suoi ciottoli lisci, la natura circostante e le acque che vanno dal cristallino al turchese. Questa spiaggia prende il nome dalla vicina e suggestiva chiesa del ‘500 di Santa Maria, chiamata anche Gospa Gusarica.

Spiaggia di Gusarica a Comisa, Isola di Lissa, Croazia

Quello che rende affascinante quest'isola, oltre che l'assenza di un turismo di massa, sono tutte le piccole case in pietra caratteristiche dei pescatori e i ristoranti tradizionali, entrambi tipici sia di Lissa città che di Comisa.

Una delle baie dell’isola di Hvar, Croazia

Infine, Elodie ha fatto tappa anche a Stari Grad, situata sulla costa dell'isola di Hvar. Si tratta di una delle località più antiche d'Europa ed è la più antica della Croazia.

Elodie e un’amica presso Stari Grad, sull’isola di Hvar, Croazia

Anche qui colpiscono l'architettura in pietra, i tetti rossi e la natura incontaminata: la sua piana, Stari Grad Plain, ovvero un paesaggio agricolo diviso dagli antichi coloni greci rimasto immutato nei millenni, e il centro storico, sono stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 2008.

Isola di Lissa, Croazia

L'isola di Hvar è considerata poi una delle perle nascoste più belle d'Europa, in grado di unire natura, storia e vita sociale in un modo trendy tutto suo. Non sorprende quindi che sia stata scelta da Elodie per la sua vacanza con amici.