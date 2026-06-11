Il top sportivo diventa un bikini: il trend dell’estate 2026 lanciato da Elodie in Croazia

Elodie si sta godendo una vacanza all’insegna del relax in Croazia e ne ha approfittato per lanciare quello che si preannuncia uno dei trend più gettonati dell’estate 2026: il top sportivo usato come reggiseno del bikini.

Mancano ancora pochi giorni all'inizio dell'estate 2026 ma Elodie ha già dato il via alle sue vacanze. Complice il fatto che si è presa una temporanea pausa dalla musica, da diversi mesi sta girando il mondo con la fidanzata Franceska e gli amici più cari. Dopo la Thailandia e il Giappone, ha fatto tappa sul Lago di Garda per fare visita all'amica e neomamma bis Diletta Leotta, mentre di recente è volata in Croazia, dove si sta godendo il più totale relax tra mare cristallino e gite in barca. Quale migliore occasione di questa per anticipare uno dei trend che sicuramente spopoleranno durante la bella stagione?

Il look balneare di Elodie

Elodie è sempre sul pezzo quando si parla di moda e ne dà prova sui social, dove documenta sia gli impegni pubblici che la normale quotidianità fatta di relax, divertimento e glamour. Nelle ultime ore ha postato una serie di foto della sua vacanza in Crozia ma è stato uno scatto in particolare ad aver attirato le attenzioni dei media: il selfie che si è scattata nella camera d'albergo prima di concedersi una giornata al mare. Per lei niente bikini multicor o trikini super sensuali, ha preferito mixare due pezzi dal diverso colore e dal diverso stile, dando però vita a un abbinamento assolutamente perfetto per l'estate. La cantante ha infatti sfoggiato una culotte zebrata di Fancì Club ma la cosa particolare è che al posto del classico triangolo coordinato ha optato per un reggiseno sportivo. Si tratta di un modello a bralette firmato Armani Exchange, contraddistinto da un elastico logato sotto al seno, che si è rivelato super trendy per essere utilizzato al mare.

Top Armani Exchange

I reggiseni sportivi sono il nuovo must dell'estate

Con il suo look balneare anti-convenzionale Elodie è riuscita a lanciare il trend da seguire in estate, quello dei reggiseni sportivi usati come bikini. Chi ha detto che possono essere indossati solo per andare in palestra o per praticare attività fisica? La verità è che da qualche anno a questa parte sono non sono più semplicemente dei capi funzionali pensati per stare comodi mentre si fa sport, sono diventati super glamour, il motivo? Vanno mostrati proprio come un qualsiasi altro crop top. Insomma, a quanto pare durante le prossime vacanze sarebbe bene lasciare nell'armadio i triangoli e le fasce: la tendenza balneare da seguire è quella di "scavare" nel proprio borsone da palestra e indossare i reggiseni sportivi al mare. In quanti seguiranno la mania proposta da Elodie?