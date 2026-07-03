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Estate in Croazia: la città da preferire a Dubrovnik per una vacanza tranquilla ed economica

Dubrovnik è la città più popolare della Croazia e anche quest’anno verrà presa d’assalto dai turisti. Sapete che esiste un’alternativa tranquilla e decisamente più economica?
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A cura di Valeria Paglionico
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La Croazia continuerà a essere una delle mete turistiche più gettonate d'Europa anche nell'estate 2026. Panorami da sogno, mare cristallino, spiagge sconfinate, ristorantini tipici e vida loca: il paese è assolutamente perfetto per coloro che sono alla ricerca di una vacanza rilassante ma allo stesso tempo adrenalinica. Tra le città in cima alla lista dei desideri dei viaggiatori c'è in assoluto Dubrovnik, patrimonio dell'UNESCO, che ogni anno accoglie oltre 2 milioni di visitatori e che, dunque, è diventata vittima di overtourism. Qual è l'alternativa più tranquilla e selvaggia?

L'alternativa economica a Dubrovnik

Dubrovnik è la città più visitata della Croazia ma, tra turisti che ci arrivano in crociera e "comuni" viaggiatori che affollano il centro storico, diventa praticamente impossibile organizzare una vacanza rilassante. Qui, inoltre, i prezzi sono letteralmente lievitati, basti pensare al fatto che solo per entrare all'interno delle mura bisogna pagare 35 euro. Per fortuna esiste un'alternativa più tranquilla e soprattutto più economica, dove con la stessa cifra ci si può concedere un soggiorno più lungo. Si tratta di Sibenico, la città più antica della Croazia, situata sulla costa adriatica a meno di un'ora dall'aeroporto di Spalato.

Sibenico
Sibenico

Cosa fare a Sibenico

Sibenico è una città ricca di storia e cultura, vanta due siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, la Cattedrale di San Giacomo e la Fortezza di San Nicola, ed è facile da raggiungere da ogni parte d'Europa, vista la vicinanza a Spalato. Adorabili stradine medievali, architetture storiche, lunghe spiagge sabbiose e incontaminate e romantici ristornati di pesce: l'atmosfera vacanziera e lente è assolutamente perfetta per chi è alla ricerca di tranquillità. Da non sottovalutare, inoltre, sono i prezzi decisamente inferiori rispetto alla più rinomata Dubrovnik: una birra costa meno di 3 euro, un pasto di tre portate circa 25 euro e un soggiorno di tre notti sotto i 400 euro. In quanti prenoteranno la loro prossima vacanza estiva proprio qui?

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Sibenico
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