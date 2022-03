Elodie sui commenti sessisti: “La libertà della donna mette in crisi gli uomini piccoli, siete vili” Elodie mette a tacere le provocazioni lanciate da Dagospia, che in un articolo di giovedì 10 marzo punge l’artista circa il suo sensuale videoclip in lingerie nera: “Uomini piccoli, confusi e spaventati”.

A cura di Giulia Turco

Elodie bellissima, sensuale, potente in tutte le sfumature del suo essere donna. È già un successo il video clip di Bagno a Mezzanotte, l'ultimo singolo della cantante romana che si muove in un morbido voguing ricordando le movenze e la sensualità anni 80 di Madonna. Nel video, in bianco e nero, Elodie è l'immagine di una femminilità dirompente, a tratti volutamente sfacciata e, fuori dal set, è pronta a mettere a tacere ogni polemica sulla scelta di fare del suo corpo ciò che le pare e piace.

Elodie zittisce la polemica

Così, in seguito ad un articolo pungente di Dagospia pubblicato giovedì 10 marzo, la cantante decide di replicare pubblicamente. Nel lancio, il sito di Roberto D'Agostino ironizzava sulle immagini ad alto tasso di sensualità del video clip. "Non mi sento offesa, io come ho già detto più volte sono una donna libera che ha sempre vissuto con l’idea che il mio corpo mi piace e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista per moltissimi anni quindi figuriamoci, sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori", spiega Elodie pubblicando lo screenshot dell'articolo di Dagospia che l'ha tirata in causa. "Io sono una “smandrappa” orgogliosa, però mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi e spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre". E in sua difesa aggiunge:

All’estero è normale, se andiamo a prendere i video di 30 anni fa di Madonna, è normale mostrare il corpo. È bello, è un modo per esprimersi e poi le chiappe si vedono anche al mare. E comunque non si scrivono certe cose, è da vili.

Il video sensuale di Bagno a Mezzanotte

"Vai Elodie, mostraci la chiappa, così evitiamo d'ascoltare la tua modestissima canzone", scrive Dagospia nel lancio dell'articolo ricco di immagini del fondo schiena di Elodie in reggicalze. Il resto sono una serie di provocazioni sull'immagine della cantante romana. Con il lancio del suo ultimo lavoro Elodie ha rivelato il motivo per cui negli ultimi mesi ha preso lezioni di danza, mettendosi alla prova con una coreografia sensuale che porta in scena in lingerie. Il ricavato della vendita del singolo andrà a favore dei progetti di Save the Children, che aiuterà i bambini in fuga dalla guerra in Ucraina ad avere supporto economico e psicologico.