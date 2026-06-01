Ralf Schumacher si è sposato, le nozze a Saint Tropez con Etienne Bousquet- Cassagne due anni dopo il coming out

Ralf Schumacher ha sposato Étienne Bousquet-Cassagne. La cerimonia si è svolta lo scorso 30 maggio a Saint Tropez e i festeggiamenti sono continuati sulla spiaggia fino al tramonto. L’ex pilota, fratello di Michael Schumacher, aveva fatto coming out nell’agosto del 2024. In passato è stato sposato per oltre 13 anni con Cora Brinkmann.

Ralf Schumacher ha sposato Étienne Bousquet-Cassagne. La cerimonia si è svolta lo scorso 30 maggio nel municipio di Saint Tropez, in Costa Azzurra. L'ex pilota, fratello di Michael Schumacher, aveva fatto coming out nell'agosto del 2024. Per anni ha condiviso la carriera con il fratello Michael, per poi ritirarsi e lavorare come commentatore, occupandosi anche di vini in Slovenia. Lo sposo ha 36 anni (14 in meno del compagno) ed è manager della società enologica dell'ex pilota, Insieme possiedono una villa in Costa Azzurra, non lontana da Saint Tropez.

Per Schumacher si tratta del secondo matrimonio dopo quello durato circa 15 anni con la modella Cora Brinkmann, che l'ha reso padre di David, oggi 24enne e a sua volta pilota nella categoria GT. Le nozze con Etienne arrivano a due anni dal coming out e verranno raccontate dalle telecamere di Sky, che sta producendo sulla coppia una serie tv divisa in quattro parti. La cerimonia si è svolta sabato 30 maggio in municipio a Saint Tropez davanti a parenti e amici, mentre i festeggiamenti sono continuati fino al tramonto sulla celebra spiaggia Bouillabaisse, con tanto di fuochi d'artificio.

L'ex moglie Cora si è detta felice per le nozze di Ralf, anche se tra loro il rapporto non è sempre stato dei migliori, soprattutto dopo il divorzio. Dopo aver fatto coming out, la modella era andata su tutte le furie e aveva dato fuoco all'abito del loro matrimonio. Aveva anche chiesto all'ex pilota di lasciarla in pace, così da poter "guarire" e sostenendo che con lui avesse "sprecato i suoi anni migliori". Ora la donna ha una relazione con Steven Bo Bekendam e ha accettato anche la nuova vita di Schumacher, mettendo da parte le tensioni del passato.