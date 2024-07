video suggerito

Ralf Schumacher fa coming out: "Dopo due anni puoi finalmente mostrare il tuo amore al mondo" Ralf Schumacher, ex pilota di Formula 1 come il fratello Michael, ha fatto coming out mostrandosi sui social in compagnia del fidanzato Etienne.

A cura di Marco Beltrami

Ralf Schumacher ha deciso di dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale. L'ex pilota di Formula 1 ha fatto coming out e si è mostrato per la prima volta sui suoi canali social con il compagno Etienne. I due si sono resi protagonisti di uno scatto molto romantico. Pioggia di commenti per il fratello del leggendario Michael, che ha ricevuto le congratulazioni anche di numerose celebrità.

Ralf Schumacher fa coming out e si mostra con il compagno Etienne

"La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il compagno giusto con cui condividere tutto". Questa la didascalia utilizzata da Ralf Schumacher per presentare al mondo la sua relazione con Etienne. I due sono immortalati di spalle si godono uno splendido tramonto sul mare, accompagnato da ottima musica. L'ex pilota automobilistico tedesco dunque ha ammesso la sua omosessualità, con l'intenzione di mostrare che le cose con il compagno vanno a gonfie vele.

Nelle stories poi ecco gli scatti con un'amica, felice per loro. Sia Ralf che Etienne sembrano felici e sorridenti, a conferma di una storia in cui procede tutto per il meglio. Si è tolto dunque un peso Schumi junior, che continua a lavorare nel mondo dei motori e spesso e volentieri viene interpellato come opinionista. Quando si sente il suo nome inevitabilmente si pensa a Michael che vive lontano dalle telecamere e dai riflettori dopo il terribile incidente sulle nevi di Meribel di fine 2013.

Chi è Ralf Schumacher, dalla Formula 1 alla vita privata

In realtà anche Ralf ha avuto una carriera di tutto rispetto in Formula 1 togliendosi diverse soddisfazioni. Undici le stagioni nel Circus, in cui ha ottenuto sei vittorie, e due quarti posti in classifica. Al suo attivo le esperienze con le scuderie Jordan, Williams e Toyota per un totale di 182 Gran premi all’attivo e la bellezza di 27 podi complessivi. È stato sposato con la conduttrice televisiva Cora Brinkmann dal 2001 al 2015. Una relazione da cui è nato David che ha deciso di seguire le orme del papà in un’altra categoria.