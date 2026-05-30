L’amicizia tra Selena Gomez, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si è raffreddata dopo le nozze con Benny Blanco

Erano inseparabili dal 2022, poi il gelo. Selena Gomez, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz non si mostrano più insieme. E dagli Stati Uniti arrivano e prime indiscrezioni legate ai motivi della presunta rottura.

Per un periodo anche abbastanza lungo la loro amicizia era sembrata destinata a durare. E invece tra Selena Gomez, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz qualcosa si è spento. Ed è accaduto in silenzio e senza che nessuno comprendesse con precisione i motivi di questo distacco.

Il legame tra la cantante e la coppia era iniziato nel 2022 quando, durante un evento, Selena si era ritrovata davanti all’ex compagno Justin Bieber in compagnia della nuova fiamma – oggi sua moglie – Hailey Baldwin. In quel momento, probabilmente captandone l’imbarazzo, Nicola si era avvicinata e le aveva fatto spazio accanto a sé per distrarla e darle qualcosa sui cui puntare l’attenzione. Quel gesto, salvandola dall’imbarazzo, aveva fatto nascere l’amicizia tra le sue donne.

Poi il rapporto era cresciuto in fretta tra cene, viaggi e momenti di vita condivisi nei quali compariva anche Brooklyn, entrato ormai stabilmente a far parte di quel trio delle meraviglie. Sono andati avanti così per anni, poi qualcosa si è rotto e il primo segnale è arrivato quando Nicola e Brooklyn non hanno partecipato al matrimonio di Selena Gomez con Benny Blanco. Subito dopo quello sgarbo arriva un gesto ancora più evidente: Nicola cancella dal proprio profilo Instagram diverse immagini che la ritraevano insieme all’amica. In quello stesso periodo pubblica una frase che sembra fare riferimento proprio al rapporto con Selena: “Alcune amicizie hanno una data di scadenza”.

Secondo il Daily Mail, all’origine della frattura ci sarebbe una decisione di Selena: la cantate si sarebbe lamentata del fatto che Nicola stesse entrando troppo nella sua cerchia, frequentando persone a lei vicine anche in sua assenza. “Questo dava fastidio a Selena, che ha preso la decisione di allontanarsi”, aveva raccontato una fonte.

Esiste però una seconda versione di questa spaccatura, secondo cui Gomez avrebbe semplicemente fatto un passo indietro dopo l’inizio del legame con Blanco che l’avrebbe spunta a desiderare una vita diversa, lontana dai riflettori e da un certo tipo di amicizie patinate. “Passa gran parte del tempo lavorando e vivendo serenamente con il marito”, aveva raccontato a tal proposito un’altra fonte. Ciò che appare ormai evidente è il fatto che i tre abbiano smesso di frequentarsi e che, dopo quella con la famiglia Beckham, questa sia una seconda pesante rottura nella vita della coppia.