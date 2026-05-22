Bianca Balti: “Io ed Elisabetta Canalis non siamo più amiche, abbiamo visioni politiche diverse”

Bianca Balti rompe il silenzio sulla fine dello storico rapporto con Elisabetta Canalis, spiegando le ragioni che hanno decretato la fine della loro amicizia: “Ci siamo abbandonate perché la politica include anche i valori, non abbiamo tanto da spartire in questo senso”.

Bianca Balti rompe il silenzio sulla fine dello storico rapporto con Elisabetta Canalis. Ospite del podcast Non lo faccio x moda, condotto da Giulia Salemi, la supermodella ha affrontato apertamente le ragioni che hanno decretato la fine della loro amicizia, confermando una distanza che da tempo si era tradotta anche in un reciproco unfollow sui social network.

I motivi del litigio tra Bianca Balti ed Elisabetta Canalis

A determinare l'allontanamento definitivo, come spiegato da Bianca Balti, sono state le profonde divergenze ideologiche maturate negli ultimi anni, un fattore che negli Stati Uniti (dove entrambe risiedono) assume un peso specifico notevole: "Con Elisabetta eravamo amiche e non siamo più tanto amiche, abbiamo visioni politiche differenti. Quando abiti in America si può anche litigare per la politica. Voglio chiarire, non abbiamo un astio in corso, ma ci siamo abbandonate perché la politica include anche i valori, quindi da adulte non abbiamo tanto da spartire in questo senso", le parole della modella.

Nonostante la fine della frequentazione, Balti ha voluto sottolineare l'assenza di rancori personali, svelando un retroscena legato al recente periodo della sua malattia: "Elisabetta è stata molto carina quando mi sono ammalata, non ci sentivamo da un po' di tempo e invece mi ha scritto un messaggio molto bello, dimostrandosi matura in questo senso. Non è una di quelle persone con cui provo astio o con cui sono stata vendicativa".

Bianca Balti ed Elisabetta Canalis nel 2019

Cos'era successo tra le due modelle

I primi segnali di rottura tra le due risalgono al 2022, in coincidenza con alcune prese di posizione pubbliche da parte di Elisabetta Canalis sul tema del "politicamente corretto". L'ex velina aveva espresso forti perplessità sulla direzione del dibattito pubblico, parlando del rischio di una "censura per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti": dichiarazioni, le sue, che avevano incassato il plauso di esponenti del centrodestra italiano come Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La replica di Bianca Balti, da sempre schierata su posizioni progressiste, non si era fatta attendere. In un'intervista rilasciata a L'Espresso, la modella aveva risposto indirettamente all'amica dichiarando che "il problema non è l'eccesso di politicamente corretto, ma il razzismo e l'omofobia". Da quel momento, il distacco ideale si era trasformato in un allontanamento concreto, oggi ufficializzato e motivato da una differente scala di valori.