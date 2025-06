Bianca Balti: “All’inizio della malattia mi colpevolizzavano per non avere tolto le ovaie, sono stata male”

video suggerito

A tre anni dall'iconica intervista rilasciata a Francesca Fagnani, Bianca Balti torna a Belve. E lo fa entrando in studio con una precisazione che addirittura precede le prima domanda dell'intervistatrice: "Non mi piacciono tutti i peni". Poi rivela che, sebbene oggi sia in remissione, c'è un aspetto della malattia che più degli altri l'ha colpita.

A cura di Stefania Rocco

È determinata Bianca Balti. Nella vita – e lo ha dimostrato in quest’ultimo anno come non mai – e nell’immagine che di sé intende comunicare al mondo. Un aspetto della super top model che, entrata nello studio di Belve a 3 anni dall’intervista iconica rilasciata a Francesca Fagnani, appare evidente fin da quando riesce addirittura ad anticipare la prima domanda della giornalista. “Sono venuta fino a qua per chiarire le cose”, ha dichiarato già armata di quella risata contagiosa che l’ha resa la super modella più amata d’Italia, “A me non piacciono tutti i i peni, mi piace quello del mio fidanzato. Perché vengono da me gli uomini più strani del mondo a dirmi che hanno visto la mia intervista, si propongono”.

L’affondo contro la destra e la ricchezza

Particolarmente degna di nota, soprattutto perché arriva a poche ore dall’affondo contro le dichiarazioni di Fedez dal palco di Forza Italia, è la stoccata che la top model lancia alla classe politica di destra italiana: “Forse mi sento un po’ diva. Cosa vuol dire? Una donna che ha raggiunto il top nella sua carriera o una che se la tira? Se non è una cosa negativa, sono diva. Succede questa cosa per cui quelli di destra non capiscono il concetto per cui uno di sinistra possa avere una bella casa, una bella macchina. E invece si può”.

La lotta contro il cancro: “L’anno più bello della mia vita”

Bianca parla apertamente della malattia che l’ha colpita, un cancro alle ovaie contro il quale sta combattendo e che adesso è in remissione: “Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza. A volte dicono che è stato l’anno più bello della mia vita e lo è stato. Ho scoperto una forza grandissima, sto vivendo una relazione sana come non avevo mai avuto, sto ricevendo il supporto delle mie amiche”. Solo un momento lo ricorda come particolarmente difficile: “C’è un’unica cosa che mi ha fatto stare male: subito dopo la diagnosi ho ricevuto messaggi anche da dottori che mi dicevano perché non mi fossi messa in sicurezza, togliendo le ovaie oltre al seno. Intanto, non era il momento giusto per dirlo e poi ci sono rimasta male perché era un pensiero che avevo avuto anche io. Mi sono detta che ero una co**iona perché avrei dovuto togliere le ovaie. Mi ha fatto male perché avevo già delle difficolta perdonarmi ma è quello che è stato. Questi test genetici sono fantastici perché se non avessi tolto il seno magari avrei avuto un tumore metastatico che sarebbe andato al cervello. Ma non bisogna far passare il messaggio che sia una passeggiata. Anche togliersi il seno era stata una cosa molto coraggiosa. Togliersi le ovaie lo era ancora di più. Non mi allettava l’idea di andare in menopausa”.

L’amore per il compagno Alessandro Cutrera: “Vorrei sposarlo”

Accanto a Bianca, oggi, c’è il compagno Alessandro Cutrera, pilota che la modella ha ammesso vorrebbe sposare: “Alessandro è proprio una brava persona, a parte le doti fisiche. E secondo me mi sto facendo male a dirlo perché viviamo a distanza, si ritroverà tutte le milanesi addosso. L’estate scorsa, dopo una relazione brutta, avevo deciso di stare da sola. Avevo deciso che sarei stata senza nemmeno mandare un messaggio a un uomo. Proprio nulla. Ho incontrato Alessandro dopo 3 settimane e mi sono detta che avrei mantenuto il proposito. Lui mi ha corteggiata molto. Quando mi sono ammalata, lui era lì. È un brav’uomo, mi piacerebbe sposarlo”. Quindi il ritorno divertito all’argomento iniziale: “Se Dio mi ha guarito dalla fatale attrazione per il pene? Ha fatto di più: mi ha dato il pene migliore al mondo e va bene così. La passione c’è, è più viva che mai ma per un solo pene. Adesso scriverò un libro che si intitola ‘Come il pene mi ha guarito dal cancro’. Ne mio parlato anche con i miei oncologi. Secondo me per guarire bisogna essere felici perché aiuta il sistema immunitario”.