Anticipazioni Belve, Bianca Balti: “A 18 anni ho subito uno stupro, non ero lucida”

Bianca Balti ospite nel programma Belve condotto da Francesca Fagnani. Nella puntata del 7 aprile, insieme agli ospiti Al Bano e Giacomo Urtis, la modella ha raccontato a cuore aperto la sua atroce esperienza con le droghe e confessato la violenza subita quando aveva solo 18 anni.

"A 18 anni ho subito uno stupro. Ero a un rave, in stato di ebbrezza, non ero lucida. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza" ha raccontato. L'ha più rivisto? "L'ho cercato per tantissimo tempo, andavo a tutti i rave sperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l'idea che magari c'era una storia e non uno stupro. L'ho incontrato dopo anni quando già facevo la modella, usciva da un SERT. Mi ha fatto piacere vederlo, nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire siamo solo amici".

E sulle dipendenze dalle droghe, invece, ha parlato del momento in cui ha deciso di smettere: “Ho provato tutte le droghe, anche gli oppiacei. Ho smesso quando non ce la facevo più, quando non avevo più voglia di vivere. Quello è stato il momento più basso, avrei voluto morire ma siccome non ero abbastanza coraggiosa da togliermi la vita, ho detto proviamoci".

Bianca Balti, top model di primo piano (“sono ancora sul podio delle prime tre in Italia”), continua a raccontarsi senza filtri, a partire dagli inizi della sua carriera: “Subito dopo le prime sfilate, 18 anni fa, mi hanno offerto un contratto di un milione di euro, ma ho detto di no perché ho capito che potevo ottenere di meglio”, e incalzata dalla Fagnani sul contratto che l’ha soddisfatta di più economicamente, la Balti risponde: “lo spot di Dolce&Gabbana sul gozzetto, sia dal punto di vista professionale che economico”.

Si parla anche di maternità, e quando la Fagnani chiede perché la figlia Matilde abbia deciso di vivere con il padre, la Balti risponde: “Al tempo mi stavo trasferendo a Los Angeles. Era l’ennesimo trasloco e quindi lei ha deciso di andare a vivere con il padre. Solo di recente mi ha confessato che lo aveva fatto perché voleva un po’ di stabilità”. E quando la Fagnani chiede se ne ha sofferto, risponde: “Ne ho sofferto tantissimo. Però poi ti abitui anche alle cose più brutte e grazie al cielo c’è la tecnologia”.

Quando il tema si fa più leggero e la Fagnani le chiede se abbia mai avuto esperienze sessuali con altre donne, la Balti divertita confessa: “Ho baciato donne, toccato donne, ma…”.