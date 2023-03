Anticipazioni Belve, Giacomo Urtis: “Ero invaghito di Fabrizio Corona, tra noi c’è stata intimità” Giacomo Urtis, ospite della puntata di Belve in onda martedì 7 marzo, ha parlato anche del suo rapporto con il denaro: “Gestisce tutto mio padre. Lui mi dà la paghetta: duecento euro a settimana”.

Giacomo Urtis è tra gli ospiti della puntata di Belve in onda martedì 7 marzo. Nel corso dell'intervista rilasciata a Francesca Fagnani è tornato a parlare del suo rapporto con Fabrizio Corona. Già in passato, aveva fatto delle rivelazioni piccanti su questo argomento. In particolare, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, aveva parlato di una relazione intensa con un uomo: "Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io guardavo loro". Poi Fabrizio Corona, confermò con un pizzico di ironia: "Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!". Ma qual è la verità? Ecco cosa ha dichiarato Giacomo Urtis a Belve.

Cosa ha detto Giacomo Urtis su Fabrizio Corona

Francesca Fagnani ha ricordato a Giacomo Urtis di quando dichiarò che all'aeroporto di Alghero ebbe una visione: "Un virile braccio tatuato ed era quello di Fabrizio Corona". Quindi gli ha chiesto: "Si è innamorato?". Urtis ha confermato: "Sicuramente ero invaghito, sì". Così, la giornalista e conduttrice gli ha chiesto se si sia trattato di un amore ricambiato e lui ha confermato: "Ti dirò di sì. Se era un'amicizia o un amore? Un ibrido".

Giacomo Urtis non si sentiva in competizione con Belén e Nina Moric

Francesca Fagnani ha chiesto al suo ospite se si sia mai sentito in competizione con le donne che hanno caratterizzato la vita privata di Fabrizio Corona, in particolare Nina Moric e Belén Rodriguez. Giacomo Urtis ha replicato: "Quello che c'era tra me e Fabrizio era una cosa a parte. Se c'è stato un rapporto d'amore fisico? Può essere che magari qualche volta ci fosse dell'intimità, però sono cose nostre".

Il padre gestirebbe i suoi soldi

Giacomo Urtis, poi, ha parlato del suo rapporto con il denaro e ha dichiarato che sarebbe suo padre a gestire i suoi guadagni: "Io non lo so quanto guadagno, vivo di regali! Gestisce tutto mio padre. Lui mi dà la paghetta: duecento euro a settimana. D’altronde vivo ancora a casa con i miei genitori. Mio padre è all’antica, vuole gestire tutto lui, insomma si prende tutto. Mio padre è fatto così… è come il padre di Britney Spears!”. Non resta che attendere la puntata di Belve di martedì 7 marzo per assistere all'intervista completa di Giacomo Urtis. Ospiti della puntata anche Bianca Balti e Al Bano. L'appuntamento è alle ore 21:20.