Lo scoop di Giacomo Urtis al Gf Vip: “A letto con un vip e la moglie guardava, è stato in carcere” Urtis rivela un misterioso quanto piccante ménage à trois con un personaggio del mondo dello spettacolo e sua moglie. “È stato anche in carcere”, aggiunge Giacomo per non lasciare spazio a dubbi.

A cura di Giulia Turco

"Io a letto con lui la moglie guardava, poi io guardavo loro". Giacomo Urtis lancia uno scoop esplosivo nella casa del Grande Fratello Vip. Durante una chiacchiera in cucina con Sophie, Giacomo rivela i dettagli piccanti di una relazione con un personaggio particolarmente noto nel mondo dello spettacolo che definisce "il suo grande amore". Si parla di ménage à trois con la moglie del vip in questione che, specifica il chirurgo, è stato anche in carcere. Arrivare alle conclusioni sull'identità dell'uomo misterioso non è poi così complesso.

Giacomo Urtis, il ménage à trois con il vip e la moglie

Sophie non può credere alle sue parole. "Lui non ne ha mai fatto mistero", assicura Urtis. "Vivevo in Sardegna e non conoscevo nessuno. Mi ha presentato tutti lui… Mi diceva di andare a vivere da lui. Ci siamo conosciuti in aeroporto. Ho visto un braccio tutuato, pieno di gioielli, mi sono girato e ho detto ‘Piacere Giacomo', e lui ‘Piacere Fa…", fa in tempo a dire il chirurgo prima di venire ripreso dalle ragazze della casa. "Lui dice sempre di adorarti infatti!", commenta stupita Sophie. "Quando venivi a cena lì infatti vedevo che vi baciavate, ma sai noi ci salutiamo tutti baciandoci in bocca, non pensavo…".

L'amicizia tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona

Al pubblico non è sfuggito che l’uomo in questione potrebbe essere proprio Fabrizio Corona, con il quale Sophie Codegoni negli ultimi tempi ha stretto i rapporti condividendo cene ed eventi a Milano. Un’amicizia in comune, quella con l’ex paparazzo, che Giacomo Urtis d’altronde non ha mai nascosto. Nel 2018, ospite di Rivelo su Real Time, il chirurgo raccontava di essere letteralmente “innamorato della figura di Fabrizio”. Lo scorso marzo a Live, in occasione del suo arresto, aveva raccontato i dettagli della loro lunga amicizia.