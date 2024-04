video suggerito

Lory Del Santo e la morte dei tre figli Conor, Loren e del bambino nato prematuro Lory Del Santo convive con il dolore per la perdita dei tre figli. Nel 1991 moriva Conor, figlio nato dalla storia con Eric Clapton, precipitato dal 53esimo piano di un grattacielo di New York. Perse un figlio nato da appena 2 settimane, poi nel 2018 Loren, morto suicida a 19 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

674 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lory Del Santo porta con sé un dolore enorme, scatenato dalla perdita dei figli. Ha avuto quattro figli, ad oggi soltanto uno, Devin, è ancora in vita. Frutto di una relazione con il produttore cinematografico Silvio Sardi, il 32enne nel 2018 ha dovuto affrontare con la madre la tragica scomparsa del fratellastro Loren, morto suicida a 19 anni. Prima ancora di perdere Loren, Lory Del Santo ha dovuto dire addio a Conor, figlio nato dalla relazione con Eric Clapton morto a 4 anni, e al figlio scomparso dopo sole due settimane di vita.

La morte del piccolo Conor, caduto da un grattacielo a New York

Il 20 marzo del 1991 moriva Conor, il figlio di Lory Del Santo e Eric Clapton, a soli 4 anni e mezzo. Precipitò dal 53esimo piano di un grattacielo nel centro di Manhattan, a New York. Era nell'appartamento con la madre, un amico e la tata quando cadde dalla finestra nel vuoto, schiantandosi contro il terrazzo di un altro edificio. Il portavoce della polizia di allora, Stephen Davis, commentò: "Si è trattato di un tragico incidente". All'epoca della tragedia Eric Clapton e Lory Del Santo non erano più una coppia: una volta appresa la drammatica notizia, furono portati d'urgenza al Lenox Hill Hospital in stato di shock. A lui il celebre cantautore ha dedicato la canzone "Tears in Heaven".

La scomparsa del figlio avuto con Krajicek morto dopo 2 settimane dalla nascita

Negli anni '90 Lory Del Santo ha avuto una relazione con Richard Krajicek, ex tennista, dal quale ha avuto un figlio nato prematuro. Il bebè morì dopo due settimane di vita a causa di un'infezione.

Il suicidio del figlio Loren, morto nel 2018

Nel 2018 il figlio di Lory Del Santo, Loren, si tolse la vita. Soffriva di una patologia cerebrale e fu il celebre volto televisivo a dare l'annuncio della sua scomparsa in tv, a Verissimo. Aveva solo 19 anni e soffriva di anedonia, una condizione patologica che porta, a chi ne soffre, a non provare piacere per qualsiasi aspetto della vita. "Non era assolutamente un ragazzo fragile. Aveva una malattia congenita che si sviluppa nel corso degli anni. Quelle che pensavamo fossero caratteristiche della sua personalità, erano caratteristiche della sua malattia, che io non conoscevo", raccontò Lory Del Santo. L'identità del padre non è mai stata svelata: "Mia madre merita 10 e lode. Non ci ha mai fatto mancare nulla, non ci ha mai fatto mancare una figura materna", raccontò Devin nel 2009 a Diva e Donna riguardo il ruolo della madre nella vita sua e del fratellastro Loren.