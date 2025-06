Chi è Alessandro Cutrera, fidanzato di Bianca Balti e pilota di Ferrari Challenge

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Alessandro Cutrera è il fidanzato di Bianca Balti. Lui e la modella stanno insieme da circa un anno: la loro storia d'amore è iniziata nell'estate del 2024, ma i due l'hanno ufficializzata solo in autunno attraverso un post pubblicato da lei su Instagram. Lavora come pilota e gareggia per il Campionato monomarca Ferrari Challenge: per Balti ha rappresentato una vera svolta, visto che le è stato vicino in un momento molto particolare della sua vita, legato alla diagnosi di tumore ovarico.

Chi è Alessandro Cutrera, pilota di Ferrari Challenge

Alessandro Cutrera è un pilota automobilistico e gareggia per il Campionato Ferrari Challenge, un campionato monomarca che ha avuto origine nel 1993. Sul suo conto non si hanno a disposizione molte informazioni private, come la città di provenienza o l'età esatta. Ciò che è certo è che è estraneo al mondo dello spettacolo e che dall'estate del 2024 ha una storia con Bianca Balti. Su Instagram è presente con il nome di "ale.cutrera", ma non ama condividere molto di sé: ha un profilo privato e conta attualmente 425 followers.

La storia d’amore con Bianca Balti e il sostegno durante la malattia

Ad ufficializzare la storia d'amore con Alessandro Cutrera fu la stessa Bianca Balti, quando qualche mese fa pubblicò su Instagram un carosello con tanto di didascalia: "Il lato positivo, l'amore guarisce", in cui mostrò per la prima volta ai suoi followers il suo nuovo fidanzato. Il ragazzo, infatti è una delle persone che la modella e influencer ha voluto al suo fianco in un momento molto delicato della sua vita, legato alla diagnosi di tumore ovarico, adesso in remissione. Nelle foto pubblicate da lei su Instagram, i due si scambiavano un romantico bacio al tramonto e condividevano alcuni momenti di quotidianità.

In precedenza, Balti aveva avuto un primo matrimonio con Christian Lucidi, celebrato nel 2006, dal quale è nata la sua primogenita, Matilde. Successivamente, ha avuto una relazione con l’americano Matthew McRae, con cui è convolata a nozze nel 2017 e ha avuto la sua seconda figlia, Mia. Nel 2023, ha poi frequentato Leonardo DiCaprio.