Bianca Balti contro Fedez sul palco del congresso di Forza Italia: "Lui è il peggio" Bianca Balti con un commento su Instagram ha definito Fedez "il peggio". La supermodella ha reso pubblico il suo pensiero in un commento al video del rapper sul palco del congresso di Forza Italia giovani.

A cura di Gaia Martino

Bianca Balti si è esposta su Fedez in un commento Instagram diretto e tagliente. Al post condiviso da La Repubblica che vede Fedez ospite sul palco de Il futuro è adesso, il congresso di Forza Italia giovani al quale è stato invitato come ospite a Roma due giorni fa, non si è tirata indietro dal dire la sua. Nel video in questione il rapper critica il sindaco di Milano, Beppe Sala, e commenta le polemiche sollevate per la sua presenza al congresso di Forza Italia. Per Bianca Balti "lui è il peggio".

Il commento di Bianca Balti su Fedez

Al post Instagram de La Repubblica che ha condiviso una parte dell'intervento di Fedez al congresso di Forza Italia, ha commentato Bianca Balti che senza troppi giri di parole ha scritto: "Il peggio lui", riferendosi a Fedez.

Fedez ha fatto chiacchierare non poco per il suo intervenuto sul palco del Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia, invitato da Maurizio Gasparri. Il rapper era nemico giurato di alcuni politici che due giorni fa lo hanno ospitato e applaudito. Ha toccato vari punti nel corso della sua ospitata. Bianca Balti ha contestato il video in cui parla del Sindaco e delle polemiche piombate sul suo conto.

Le parole di Fedez al Convegno dei giovani di Forza Italia

Nel video commentato da Bianca Balti, Fedez critica il sindaco di Milano Beppe Sala: "A Milano mancano due anni per votare il sindaco, e la cosa buona è che Beppe Sala non si può ricandidare, questa è un'ottima notizia". E poi ancora risponde alle polemiche sollevate per la sua partecipazione al congresso: "Come sapete, con Cruciani, l'amicizia che ci lega, è la passione per i podcast. Faccio podcast da cinque anni e ho maturato una personalissima esperienza statistica. Negli anni non mi sono mai sottratto al confronto e al dibattito con persone, con idee, diverse dalle mie, e devo constatare che ogni volta che ho cercato di portare al mio podcast persone con idee diametralmente opposte alle mie, per esempio Vannacci, ho questa statistica. Ogni volta che invito la controparte di sinistra, che fa da antagonista, si rifiutano sempre di sedersi al tavolo per dibattere".