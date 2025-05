Giuseppe Cruciani insultato dai manifestanti: “A ‘nfame!” mentre attraversa il corteo con Fedez

video suggerito

Una scena surreale, come nello stile de La Zanzara, quella che si è consumata ieri pomeriggio a Roma, quando Giuseppe Cruciani e Fedez si sono trovati nel bel mezzo di una manifestazione contro il decreto sicurezza. Il conduttore de La Zanzara e il rapper stavano raggiungendo il congresso di Forza Italia Giovani – entrambi ospiti di un panel – nel quartiere EUR, ma il traffico bloccato li ha costretti a una traversata a piedi decisamente movimentata.

Che cosa è successo

I due, diretti all'evento politico, sono rimasti imbottigliati nel traffico causato dalla manifestazione organizzata dai gruppi di sinistra contro il decreto sicurezza. Nel video, pubblicato da Pulp Podcast e condiviso dai profili ufficiali di entrambi, vediamo i due che, di fronte all'impossibilità di proseguire in auto, scendono dal veicolo per raggiungere a piedi la destinazione, sprezzanti del "pericolo", attraversando necessariamente il corteo dei manifestanti.

La scelta si è rivelata tutt'altro che tranquilla: non appena riconosciuti, Cruciani è stato bersagliato da insulti e grida ostili. "A ‘nfame!" è stato l'epiteto che si è sentito risuonare più chiaramente tra la folla, mentre il conduttore radiofonico tentava di farsi strada insieme al rapper milanese.

Al congresso di Forza Italia Giovani, Fedez si è scagliato con il sindaco di Milano Beppe Sala. Il cantante di Rozzano ha richiamato anche l’attenzione sulle periferie. "A Milano mancano due anni per votare il sindaco – ha detto il rapper – e la cosa buona è che chi è in carica adesso non si può ricandidare". E ha poi commentato: "Un sindaco influencer anche no". E ancora: "A Rozzano ho donato la ristrutturazione di tutto il Parco. Quello che manca alle periferie è la calendarizzazione di eventi che portino ad un confronto tra le persone, decentralizzando gli eventi dal centro di Milano".