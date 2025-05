video suggerito

Fedez al congresso di FI critica il sindaco Beppe Sala: “Ottima notizia che non possa più ricandidarsi” Il rapper torna a scagliarsi contro il sindaco di Milano Beppe Sala: “Un sindaco influencer anche no”. Questa volta la stoccata arriva dal palco del congresso di Forza Italia giovani a Roma, dal quale il cantante di Rozzano ha richiamato l’attenzione anche sulle periferie. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

102 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez torna a criticare il sindaco di Milano Beppe Sala e questa volta lo fa dal palco di "Il futuro è adesso", il congresso di Forza Italia giovani al quale è stato invitato come ospite a Roma. "A Milano mancano due anni per votare il sindaco – ha detto il rapper – e la cosa buona è che chi è in carica adesso non si può ricandidare". E ha poi commentato: "Un sindaco influencer anche no".

Il cantante, originario di Rozzano (comune nell'hinterland milanese) ha parlato in particolare della periferia che, dice "mi ha formato. A Rozzano ho donato la ristrutturazione di tutto il Parco. Quello che manca alle periferie è la calendarizzazione di eventi che portino ad un confronto tra le persone, decentralizzando gli eventi dal centro di Milano". Ha poi concluso che nelle periferie "mancano centri di aggregazione".

In merito alle polemiche sollevate (anche all'interno dello stesso partito) per la sua partecipazione al congresso di Forza Italia, Fedez ha spiegato: "Facendo podcast non mi sono mai sottratto al confronto con persone con idee diverse dalle mie, tipo Vannacci. Ma ho sperimentato che ogni volta che invito la controparte di sinistra si rifiutano di sedersi al tavolo a controbattere. È un atteggiamento che non condivido".