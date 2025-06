video suggerito

I consiglieri di Azione e Italia Viva al congresso di Forza Italia a Milano: ipotesi avvicinamento al centrodestra Tra i relatori del prossimo convegno di Forza Italia a Milano anche la consigliera regionale di Italia Viva Lisa Noja e il consigliere comunale di Azione (ex Partito Democratico) Daniele Nahum. Prove tecniche di alleanza in vista delle comunali post Beppe Sala del 2027?

Carlo Calenda con Daniele Nahum; Lisa Noja

Di ufficiale non c'è (ancora?) niente. Ma sotto la Madonnina sembra farsi sempre più stretta l'amicizia tra Forza Italia e Azione/Italia Viva, che attualmente sostengono l'amministrazione di centrosinistra del sindaco Beppe Sala. Un equilibrio forse destinato a cambiare, dopo le amministrative del 2027 (nonché ultimo mandato dell'ex manager di Expo).

Sì perché dopo l'invito del coordinatore regionale di FI in Lombardia Alessandro Sorte (che, in caso, durante un'intervista a Il Riformista ha offerto al partito di Carlo Calenda addirittura la poltrona da vicesindaco) e l'apertura dello stesso Calenda ("L'importante è il sindaco, se il centrodestra schierasse un profilo civico di alto livello sarebbe difficile per il nostro elettorale seguire il centrosinistra", le sue parole), spuntano anche i consiglieri di Azione e Italia Viva alla prossima convention forzista a Milano, prevista per il prossimo 19 giugno.

Milano merita di più, è il titolo dell'iniziativa in programma all'Acquario Civico, a due passi dal Foro Bonaparte. Tra i relatori, come scrive La Repubblica, esponenti locali di Forza Italia, ma anche Azione e Italia Viva come la consigliera regionale di Italia Viva Lisa Noja e il consigliere comunale di Azione (ex Partito Democratico) Daniele Nahum. Sulla carta, solo un "confronto sui temi della città del futuro". In pratica, prove tecniche di alleanza?

Del resto Forza Italia, alle ultime comunali in Lombardia, ha visto notevolmente crescere i suoi consensi a Saronno (il Comune lombardo più grande al voto dove gli azzurri sono primi anche davanti al Pd, con un distacco dalla Lega di quasi 10 punti), Cernusco Sul Naviglio (dove FI doppia la Lega e sfiora il 20 per cento) e i comuni conquistati al primo turno dal centrodestra Rozzano (qui è il primo partito, con il 13 per cento) e Opera.

"Insieme ad Azione e a tanti altri, possiamo iniziare un percorso per costruire una proposta politica della città intorno a una figura civica di altissimo livello", sempre l'appello di Sorte. E i numeri a favore e le buone intenzioni da ambedue le parti, insomma, sembrano esserci tutte. Adesso mancano solo i candidati.