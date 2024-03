Il consigliere comunale di Milano Daniele Nahum lascia il Pd: “Troppa ambiguità su Gaza” Daniele Nahum, consigliere dem a Milano, lascia il Partito Democratico. “Dichiaro oggi conclusa la mia esperienza nel Pd, senza rancore”, sono state le sue parole oggi in Consiglio comunale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Uno strappo che fa rumore dentro Palazzo Marino. Dopo più di dieci anni di militanza Daniele Nahum, consigliere dem a Milano, lascia il Partito Democratico. "Dichiaro oggi conclusa la mia esperienza nel Pd. Senza rancore", sono state le sue parole oggi in Consiglio comunale.

Una decisione comunicata al capogruppo dem Filippo Barberis solo mezzora prima del consiglio comunale, segno di una distanza ormai siderale con i vertici del partito. "Non voglio girarci troppo intorno, nella mia decisione di lasciare il Partito Democratico hanno pesato diverse ambiguità sulla politica estera e il clima che si è prodotto in vari settori del mondo di sinistra dopo il 7 ottobre", ha detto Nahum, responsabile del dipartimento Cultura del Comune di Milano con un passato da militante per i Radicali milanesi. "Ormai si è sdoganata, soprattutto all’interno della giovanile del Partito Democratico, la parola genocidio in riferimento alla gravissima crisi umanitaria che sta vivendo la popolazione civile all’interno della Striscia di Gaza".

"Tengo comunque a precisare che non uscirò dalla compagine di centrosinistra, né smetterò di appoggiare la giunta guidata da Beppe Sala", ha poi precisato, raggiunto da Fanpage.it. "Sono stati tempi sofferti, ci stavo pensando ormai da mesi. Sono in totale disaccordo con la linea che ha preso il Partito Democratico in quest'ultimo anno". A pesare, per restare all'interno del perimetro di Milano, anche la recente polemica con i Giovani Democratici. "Davvero non mi piace il clima che si è creato". E il futuro? Cosa succederà adesso? "Non so ancora. Mi prenderò qualche giorno per valutare quale percorso politico intraprendere".