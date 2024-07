video suggerito

Maran: "Inqualificabile intitolare Malpensa a Berlusconi, esercizio di potere di Meloni e Salvini" Il gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo prende posizione contro la scelta del ministro Matteo Salvini. L'eurodeputato ed ex assessor a Milano Pierfrancesco Maran: "Le infrastrutture non possono diventare luogo di identificazione politica di parte"

Il ministro Matteo Salvini rivendica con fermezza la sua decisione. "L'aeroporto di Malpensa verrà presto intitolato a Silvio Berlusconi. È già tutto pronto, manca solo la mia approvazione finale". Ma le polemiche non accennano a fermarsi. "Una proposta inqualificabile, commenta Pierfrancesco Maran (Partito Democratico), neo eletto in Europa dopo un quarto di secolo al Comune di Milano e tre mandati da assessore nelle giunte Sala e Pisapia.

E così, dopo le decine di migliaia di firme arrivate dal basso contro l'intestazione dello scalo milanese al fondatore di Forza Italia, si espone adesso anche il Parlamento europeo. E per la precisione il gruppo dei Socialisti e Democratici, che da Strasburgo tuona: "Berlusconi è stato divisivo non solo in Italia, ma in tutta Europa. In politica per difendere i propri interessi, è stato condannato per frode fiscale, ha rappresentato il peggior sessismo e un pericolo per la libertà dei media, ha bloccato qualsiasi progresso in Italia". E ancora. "Gli italiani e i passeggeri che volano a Milano meritano un'immagine migliore dell'Italia, un Paese con grandi figure politiche che hanno rappresentato e unificato meglio l'Italia e i suoi cittadini".

"Tutti gli aeroporti nazionali portano nomi storici o di personaggi come Falcone e Borsellino. Qui si vuole solo mettere una bandierina politica", sempre le parole di Maran a Fanpage.it. Una controproposta per il nome, come quella dell'ambasciatore italiano ucciso in Congo Luca Attanasio portata avanti dal capogruppo dem in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino? "Per me Malpensa funziona benissimo con questo nome: l'aeroporto dovrebbe essere un luogo funzionale. In questo caso, invece, le infrastrutture di tutti diventano luogo di identificazione politica di parte".

Senza contare che la procedura sarebbe avvenuta senza nemmeno avvertire Sea, società partecipata del Comune che gestisce gli aeroporti di Milano. "Un'imposizione dall'alto e un simbolo di occupazione del potere, quello di Salvini e Meloni. Probabilmente il segno della loro debolezza".