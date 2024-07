video suggerito

L'aeroporto di Malpensa da oggi è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi, il Mit: "Grande soddisfazione" L'ordinanza con effetto immediato di Enac ha stabilito che da oggi, giovedì 11 luglio 2024, l'aeroporto di Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi.

A cura di Enrico Spaccini

L'aeroporto di Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi a partire da oggi, giovedì 11 luglio 2024. Lo ha stabilito l'ordinanza di Enac che ha effetto immediato. Come fa sapere il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha espresso "grande soddisfazione". Il nome ufficiale dell'aeroporto della provincia di Varese ora è: "Aeroporto internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi" e da questo momento la società di gestione Sea dovrà provvedere agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione.

Il primo via libera era arrivato lo scorso 6 luglio, quando il consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile aveva approvato la richiesta avanzata da Regione Lombardia all'incirca un anno fa. "Silvio Berlusconi ha fatto la storia di questo Paese", aveva dichiarato Salvini, "è giusto intitolare a lui l'aeroporto di Malpensa".

Dopodiché, anche Pierluigi Di Palma, presidente di Enac, ci ha tenuto a ribadire di essere stato lui a presentare in Consiglio d'amministrazione la decisione di intitolare l'aeroporto a Berlusconi. "È stato un uomo che ha rotto gli schemi", ha dichiarato, "ha garantito all'Italia relazioni internazionali come nessun altro. Gli avrei intitolato direttamente lo scalo di Linate".

La proposta, però, aveva sollevato non poche polemiche. Appresa la notizia, i Giovani Democratici lombardi avevano avviato una raccolta firme per impedire l'intitolazione dell'aeroporto all'ex presidente del Consiglio deceduto poco più di un anno fa, il 12 giugno del 2023: "Una figura divisiva e controversa", avevano scritto i giovani dem, "come dimostrato dalle numerose condanne penali ricevute nel corso degli anni".

Nell'ultima settimana, poi, sono fioccate le proposte da parte di chi non avrebbe voluto che il nome di Berlusconi venisse dato a un aeroporto tanto importante quanto quello di Malpensa. Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione, ha parlato di Luca Attanasio, ambasciatore lombardo ucciso il 22 febbraio 2021 in seguito a un agguato nella Repubblica Democratica del Congo. Poi ancora Amalia Ercoli Finzi e Gianni Caproni.