Due sub si immergono a Mandello nel lago di Como ma risalgono velocemente per un malore: uno è grave Uno dei due sommozzatori si trovava ad alcune decine di metri di profondità quando ha avuto un malore che lo ha costretto a tornare in superficie senza rispettare i ritmi di decompressione. Lui e il compagno sono stati portati all'ospedale di Lecco.

Due sub, uno di 63 e l'altro di 64 anni, stavano facendo un'immersione a Mandello, in provincia di Lecco, nel Lago di Como, quando uno dei due avrebbe avuto un malore. Entrambi sono stati portati in codice rosso all'ospedale di Lecco: uno di loro è molto grave, mentre per l'altro la situazione clinica sembra essere sotto controllo.

Tutto è successo oggi, sabato 5 aprile, attorno alle 13:00, nelle acque del lago davanti alla località Moregallo di Mandello del Lario. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'accaduto, ma dalle prime ricostruzioni pare che uno dei due sommozzatori abbia avuto un malore a qualche decina di metri di profondità, che lo avrebbe costretto a salire troppo velocemente verso la superficie, non rispettando le tabelle di decompressione. Questa operazione avrebbe provocato ulteriori problemi, aggravando le condizioni generali.

Nell'area dell'incidente, la zona di Moregge, si trova il "Cimitero delle macchine" del Moregallo, dove si trovano carcasse di vecchie auto buttate nel lago tanti anni fa che attirano molti appassionati. In quest'area, purtroppo, si sono verificati diversi incidenti durante le immersioni nel corso del tempo, alcuni dei quali anche mortali.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con due ambulanze da Bellagio, un'auto medica da Lecco e un elisoccorso da Como e un altro da Milano (poi rientrato), hanno trasportato in codice rosso i due sommozzatori all'ospedale di Lecco. Uno dei due, in particolare, sarebbe in condizioni molto gravi, mentre per l'altro la situazione sarebbe sotto controllo.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Lecco e i Carabinieri del comando di Lecco che sono in azione per ricostruire con precisione cosa sia successo e le cause del malore.