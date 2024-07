video suggerito

L'aeroporto di Milano Malpensa verrà intitolato a Silvio Berlusconi: "Ha fatto la storia dell'Italia" Il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini dovrà porre la firma finale per ratificare il provvedimento. "Silvio Berlusconi ha fatto la storia di questo Paese ed è giusto intitolare a lui l'aeroporto di Malpensa". Insorge l'opposizione.

È solo questione di tempo: presto si potrà volare dal "Silvio Berlusconi". L'aeroporto di Milano Malpensa, come richiesto un anno fa da Regione Lombardia, sarà infatti ufficialmente intitolato proprio all'ex premier di Forza Italia: a confermarlo è chi dovrà porre la firma finale per ratificare il provvedimento, ovvero il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini.

"Una bella notizia: l’aeroporto di Milano Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi. Proprio oggi il consiglio di amministrazione dell’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) ha approvato la richiesta fatta da Regione Lombardia un anno fa", ha fatto sapere infatti il vicepremier del governo Meloni e segretario della Lega. "La decisione finale spetta al ministro alle Infrastrutture e Trasporti e sono pronto a mettere l’ultima firma, con orgoglio e commozione, nel ricordo dell’amico Silvio, grande imprenditore, grande milanese e grande italiano. Sempre con noi". E ancora. "Qualcuno a sinistra storcerà il naso dopo decenni di offese, diffamazioni e processi, ma Silvio Berlusconi ha fatto la storia di questo Paese ed è giusto intitolare a lui l’aeroporto di Malpensa".

Non si sono fatte attendere, infatti, le critiche degli avversari di partito. "Scelta inopportuna e imbarazzante", per il capogruppo del Pd in regione Lombardia Pierfrancesco Majorino. "La biografia di Silvio Berlusconi non rappresenta chi come noi combatte i valori che quel periodo ha rappresentato".

Senza contare che, a quanto pare, la decisione di dedicare lo scalo varesotto alla memoria del fondatore di Forza Italia (e non la più scontata Linate a Segrate, dove il Cavaliere vide nascere la sua fortuna con la costruzione di Milano Due e i primi uffici di Mediaset) sia stata in fondo dettata proprio dalla volontà di Salvini di non turbare i complicatissimi equilibri con il sindaco di Milano Beppe Sala. Che ha già da tempo chiuso la porta alle svariate proposte di intitolazione di vie, piazzali e strade a Silvio Berlusconi avanzate dal centrodestra milanese. "Non ci sarà nessuna intitolazione prima che siano trascorsi dieci anni dalla morte, è la legge. Nessuna deroga", aveva tagliato corto al tempo il primo cittadino di Milano.