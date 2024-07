video suggerito

L'aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi divide: in poche ore raccolte oltre 20mila firme contrarie "Berlusconi è una figura divisiva e controversa", per i Giovani Democratici della Lombardia. Fioccano intanto le proposte alternative da parte dell'opposizione: dall'ambasciatore ucciso in Congo Luca Attanasio all'ingegnera Amalia Ercoli Finzi.

Per il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è già tutto pronto: dopo il parere positivo dell'Enac (Ente nazionale dell'aviazione civile) manca giusto la sua firma per poter finalmente intitolare l'aeroporto di Milano Malpensa alla memoria di Silvio Berlusconi, il fondatore di Forza Italia scomparso un anno fa. Ma la proposta già divide gli italiani, e la raccolta firme indetta per impedire la dedica del secondo scalo d'Italia all'ex premier in poche ore raccoglie oltre 20mila firme.

A intestarsi l'iniziativa, attraverso la più celebre piattaforma di petizioni al mondo, sono i Giovani Democratici lombardi. "L'aeroporto di Malpensa è la porta della Lombardia nel mondo, è il crocevia per milioni di viaggiatori e di centinaia di nazionalità, è un orgoglio italiano: non può essere intitolato ad una figura così divisiva e controversa", scrivono gli attivisti.

"Riteniamo che un luogo così significativo e rappresentativo per il nostro paese debba essere intitolato a una figura che incarni valori di onestà, integrità e servizio alla comunità. Silvio Berlusconi non rispecchia questi valori, come dimostrato dalle numerose condanne penali ricevute nel corso degli anni". E ancora. "Chiediamo che l'Aeroporto di Malpensa venga intitolato ad una figura che rappresenti al meglio i valori giusti della nostra società, come quello di Palermo a Falcone e Borsellino, quello di Roma a Leonardo Da Vinci e tanti altri".

Fioccano intanto le proposte alternative al nome di Silvio Berlusconi da parte dell'opposizione. "Intitoliamo Malpensa all'ambasciatore Luca Attanasio, lombardo che ha portato nel mondo la parte migliore dell'Italia", è la proposta del capogruppo Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino. "La struttura è conosciuta in tutto il mondo, da sempre, con l’appellativo di Aeroporto della Malpensa, quindi non vedo la necessità di cambiarne il nome", il parere invece di Stefano Belleria, sindaco del comune di Somma Lombardo. "Se proprio vogliamo intitolarlo a qualcuno, mi aspetterei un nome che abbia un forte ed indissolubile legame con il mondo del volo e con il nostro territorio: Amalia Ercoli Finzi o Gianni Caproni".