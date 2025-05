video suggerito

Polemica per Fedez al congresso di Forza Italia giovani, Stefania Craxi: "È una vergogna, noi abbiamo modelli diversi" La notizia di Fedez ospite al congresso di Forza Italia giovani ha creato una polemica tra gli esponenti del partito. C'è chi non gradisce la sua presenza e chi invece ritiene gli vada data una chance.

A cura di Daniela Seclì

Sabato 31 maggio Fedez prenderà parte al congresso dei giovani di Forza Italia in qualità di ospite. Parlerà di disagio giovanile. Tuttavia, la sua presenza continua a generare polemiche. C'è chi non dimentica i suoi attacchi a Silvio Berlusconi e trova inopportuna l'idea di invitarlo. Di altro parere Rita Dalla Chiesa che invece ritiene che il rapper meriti una chance.

Fedez a Forza Italia divide: polemica tra gli esponenti del partito

Il Corriere della Sera ha ricostruito il clima scaturito dalla notizia della partecipazione di Fedez al congresso dei giovani di Forza Italia. Tra i più scettici, Stefania Craxi: "È una vergogna, noi abbiamo sempre avuto modelli diversi". Alessandro Cattaneo ha rimarcato come la presenza di Fedez abbia acceso i riflettori sull'evento: "Auspico e credo che non farà il teatrino dell'assurdo ma cercherà di toccare dei temi di cui non si parla". Rita Dalla Chiesa ha spezzato una lancia a favore del rapper e ritiene che sia sbagliato giudicarlo attraverso la lente del pregiudizio:

Come tutte le persone coinvolte in grossi problemi ha tutto il diritto a un'altra occasione. Per me Fedez merita dunque un'altra chance. Sentirò con attenzione quale sarà il suo messaggio.

C'è chi teme che Fedez possa fare una scenata

Nel partito, secondo il Corriere della Sera, alcuni esponenti sarebbero convinti che Fedez abbia accettato l'invito solo per fare una "piazzata". Maurizio Gasparri ha assicurato che non accadrà nulla di tutto ciò, perché ritiene che Fedez sia cambiato: "Non credo proprio finisca a pesci in faccia". Intanto, il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè ha fatto sapere che non ci sarà perché sarà impegnato a Latina:

Sarò con tanti giovani in provincia di Latina a divulgare il modello dei defibrillatori e insegnare manovre salvavita nel ricordo di Matteo Pietrosanti, un quindicenne morto su un campo di calcio dopo un attacco cardiaco. Sarò antico e anche all'antica, che devo dire, ma i miei modelli sono questi.