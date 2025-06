video suggerito

Francesca Pascale su Fedez: "Non ho capito Forza Italia con lui dove vuole andare a parare" Francesca Pascale critica la scelta di Forza Italia di chiamare Fedez alla giovanile del partito. Per l'ex compagna di Silvio Berlusconi si tratta di un tentativo "pop".

Fedez scatena ancora il dibattito politico. Il fatto che si sia presentato come ospite d'onore alla giovanile di Forza Italia, in dialogo con Giuseppe Cruciani, davanti a più di 650 delegati di partito, continua a far parlare. Il commento di Francesca Pascale nel corso della nuova puntata di Donne sull'orlo di una crisi di nervi, il programma di Rai3 condotto da Piero Chiambretti, è esemplificativo: "Non ho capito Forza Italia con Fedez dove vuole andare".

Il giudizio senza appello di Francesca Pascale

Francesca Pascale non usa mezzi termini quando commenta l'operazione-Fedez a "Donne sull'orlo di una crisi di nervi". "La prima cosa che ho pensato è stata che Gasparri vuole recuperare l'immagine con una trovata pop, perché il 3% dell'ultima tornata elettorale non è bellissimo", dice con quella franchezza tagliente che la contraddistingue. Una stilettata che va dritta al cuore della questione: quando la politica tradizionale arranca nei sondaggi, la tentazione del celebrity endorsement diventa irresistibile. L'ex compagna di Berlusconi, oggi ospite fissa del programma di Piero Chiambretti, riconosce però la correttezza professionale del rapper: "Molti hanno criticato Fedez, ma lui ha fatto il suo lavoro. Va dove lo invitano, lo fa per dialogare". Un approccio pragmatico che spiega la strategia del cantante: accettare ogni invito, da qualsiasi parte arrivi, per costruire quella credibilità trasversale che oggi vale più di qualsiasi tessera di partito.

L'evoluzione del fenomeno Fedez

Quello che emerge dall'analisi delle dichiarazioni di Fedez al congresso azzurro è un artista in piena metamorfosi politica. Non più il contestatore di sinistra che attaccava Berlusconi, ma un mediatore pragmatico che dichiara: "Oggi non voterei nessuno" e critica l'atteggiamento della sinistra che "si rifiuta sempre di sedersi al tavolo del dibattito". Una posizione che Pascale ha sintetizzato con lucidità: "Non ho capito Forza Italia con Fedez dove vuole andare".