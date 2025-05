video suggerito

Fedez ospite a sorpresa al congresso di Forza Italia Giovani, Gasparri: "Parleremo di disagio giovanile" Fedez sarà ospite d'eccezione al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia, in programma sabato 31 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma. C'è chi già scherza su questa strana unione chiamandoli "i Gasparrez".

Fedez sarà ospite d'eccezione al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia, in programma sabato 31 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma. L'annuncio, che ha già scatenato reazioni sui social, è arrivato direttamente da Maurizio Gasparri, presidente dei senatori azzurri. C'è chi già scherza su questa strana unione chiamandoli "i Gasparrez".

L'annuncio di Maurizio Gasparri

"Con Fedez abbiamo parlato di disagio giovanile, in passato con lui abbiamo avuto anche delle polemiche, ci siamo confrontati e sabato posso annunciare che sarà ospite del congresso dei giovani di Forza Italia", ha dichiarato Gasparri durante la Maratona Bullismo al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma. Un cambio di rotta significativo, considerando che tra il parlamentare e il rapper non sono mancati scontri pubblici negli anni passati. "Ultimamente lui ha maturato molte riflessioni sul disagio giovanile", ha aggiunto il senatore. Stefano Benigni, segretario di Forza Italia Giovani e vicesegretario del partito, non nasconde l'importanza simbolica dell'evento: "Fedez è l'ospite d'eccezione che farà sicuramente rumore e creerà dibattito e ha deciso per la prima volta di partecipare a un momento di confronto politico. Noi siamo onorati di questo, pur avendo posizioni politiche diverse su molti temi", ha precisato Benigni, sottolineando come l'obiettivo sia il confronto costruttivo piuttosto che la convergenza ideologica.

Giuseppe Cruciani presente al panel: il primo incontro tra i due a La Zanzara

Curioso il retroscena che ha portato a questo dialogo. Durante una puntata de La Zanzara, programma condotto da Giuseppe Cruciani (che sarà anch'egli presente al panel), Gasparri e Fedez si erano confrontati per la prima volta. Un battibecco che si era trasformato in un appuntamento: "Non c'è una cosa per la quale io e te andiamo d'accordo", si erano detti, lanciandosi però la sfida di un incontro dal vivo. Quello che sembrava uno scontro si è rivelato l'inizio di un percorso di conoscenza reciproca, culminato ora con l'invito ufficiale al congresso del partito.