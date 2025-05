Apicella su Fedez al congresso della giovanile di Forza Italia: “A Berlusconi piaceva un’altra musica”

video suggerito

La scena di Mariano Apicella che strimpella mentre Silvio Berlusconi canta a gola aperta Meglio ‘na canzone la ricordiamo tutti. Una scena che è stata inserita anche nel film censurato di Paolo Sorrentino, con Giovanni Esposito nel ruolo dello chansonnier. Chansonnier che oggi dice la sua su Fedez ospite della giovanile di Forza Italia sulle pagine del Foglio.

La reazione dello storico cantante del Cavaliere

"Purtroppo io non sono Fedez, nel senso che il mio nome non fa quel rumore lì." Con questa frase, Mariano Apicella commenta la decisione di Forza Italia di invitare il rapper milanese al prossimo congresso dei giovani del partito. L'ex parcheggiatore diventato cantante, amatissimo da Silvio Berlusconi, non nasconde il contrasto tra il suo mondo musicale e quello dell'artista di Rozzano. "Comunque il partito ha i suoi dirigenti e fa quello che gli pare, non ci rimango male", aggiunge.

"Fedez non è Peppino Di Capri"

Per anni, Apicella ha allietato le serate ad Arcore e in Sardegna del Cavaliere e dei suoi ospiti, suonando le appassionate chanson di Charles Aznavour o i classici della tradizione napoletana, da Roberto Murolo a Peppino di Capri. Un repertorio che ha portato alla realizzazione di due album, tra il 2003 e il 2006, con testi scritti direttamente da Berlusconi. Musica distante anni luce da quella del rapper milanese, come conferma lo stesso Apicella: "Il presidente, come me, amava un altro genere di musica. Fedez non è né Peppino Di Capri, né Aznavour? Esatto. Io non metto bocca sulle scelte del partito. Forza Italia ha dei dirigenti in gamba che sanno quello che fanno. A me basta continuare a mantenere l'ottimo rapporto che ho ancora con la famiglia del presidente".

Fedez al congresso di Forza Italia Giovani con Gasparri e Cruciani

Fedez sarà ospite del congresso di Forza Italia Giovani in un panel nel quale ci saranno sia Maurizio Gasparri sia Giuseppe Cruciani. Il rapper e il politico avevano sotterrato l'ascia di guerra, dopo anni di scontri a mezzo stampa, proprio in una puntata de La Zanzara: "Non c'è una cosa per la quale io e te andiamo d'accordo", aveva detto Gasparri, lanciando però l'idea di un appuntamento insieme. Che ci sarà proprio questo sabato.