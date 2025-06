video suggerito

Fedez: "Il Festival di Sanremo? Venivo da un momento difficile, farlo nelle mie condizioni è stato difficile" Al Congresso dei giovani di Forza Italia, dove era stato invitato, Fedez ha parlato delle difficoltà vissute al Festival di Sanremo, ma anche di come quel palco lo ha aiutato in un momento difficile.

A cura di Francesco Raiola

Fedez al congresso di FI – Roberto Monaldo / LaPresse

Fedez è intervenuto sul palco del Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia, invitato da Maurizio Gasparri. dal suo partito. Il rapper, una volta nemico giurato di alcuni dei politici che ieri lo hanno ospitato e applaudito, ha toccato svariati punti nel suo intervento, compreso il Festival di Sanremo, ma non lesinando critiche a chi una volta era più vicino, da Marco Travaglio, criticato per aver sfruttato, a detta sua, la morte di Silvio Berlusconi per presentare il suo libro, ricostruendo la famosa scena del fazzoletto con cui l'ex Premier pulì la sedia, fino al Sindaco di Milano Giuseppe Sala: "Mancano due anni per le elezioni comunali e Sala non si può ricandidare – ha detto il rapper -, questa è una cosa buona, un'ottima notizia".

Un intervento, quello del rapper – in radio con Scelte stupide, assieme a Clara -, che ha lasciato abbastanza stupiti, non fosse altro che fino a qualche tempo fa il cantante era molto critico verso certi politici e partiti, eppure ha accettato l'invito da parte dei Giovani di FI perché, ha spiegato, non è uno che si ritira davanti al confronto, portando come esempio il suo podcast, nel quale ha spesso invitato personaggi controversi e, ha detto, lontani dalle sue idee. Ma Fedez ha anche parlato dell'ultimo Festival di Sanremo dove ha partecipato, pochi mesi fa con la canzone "Battito" che gli ha permesso di qualificarsi al quarto posto, dopo il secondo ottenuto nel 2021 con Chiamami per nome assieme a Francesca Michielin.

Fedez al Congresso dei giovani di Forza Italia – Roberto Monaldo / LaPresse

Fedez ha spiegato perché la chiamata di Carlo Conti è arrivata in un momento giusto. Davanti alla platea di Forza Italia, infatti, ha spiegato: "Sono grato al Festival di Sanremo, venivo da un periodo difficile. Affrontare questa gara è parecchio stressante di default, ma averlo fatto nelle mie condizioni è stato cento volte peggio. Il palco dell'Ariston mi ha fatto davvero comprendere come la musica riesca ad andare sopra a tutto e a spegnere tutti i rumori di fondo". Fedez torna su una questione che aveva già affrontato poco dopo la fine della kermesse, quando alcuni video mostrarono come in alcuni momenti avesse pensato di non partecipare.

Lo Youtuber Ale Della Giusta, infatti, lo aveva seguito nei 10 giorni precedenti al Festival, riportando momenti di sconforto, soprattutto dopo la pubblicazione dell'episodio di Falsissimo dedicato ad Angelica Montini, donna con cui avrebbe avuto una relazione: "Ciao Ale, guarda che molto probabilmente non andremo più a Sanremo, non sono nelle condizioni, non sono in grado di poter affrontare una cosa del genere, sono abbastanza a pezzi" aveva detto Fedez che temeva soprattutto la possibilità di mostrare il fianco e finire a fare "il bersaglio umano", dopo quella storia e il caso Ferragni.