La guerra sospesa in Iran e i difficili negoziati con gli USA di Trump: la nuova puntata di Scanner Live

La guerra in Iran è arrivata a una tregua, almeno temporanea. Presto inizieranno i negoziati, che potrebbero rafforzare Teheran – segnando di fatto una sconfitta per gli Stati Uniti di Donald Trump. Ma il conflitto potrebbe anche riaccendersi. Con lo studioso Mattia Diletti, l’attivista Parisa Nazari, il filosofo Andrea Colamedici e molti altri ospiti, Scanner Live questa sera alle 21 discuterà gli scenari di guerra. Senza dimenticare uno sguardo alla Palestina. E con un’intervista esclusiva a Massimo D’Alema.

È arrivata nella notte la notizia della tregua di due settimane nella guerra in Iran. Gli Stati Uniti di Donald Trump, dopo le minacce durissime del presidente, hanno accettato di sospendere gli attacchi e sedersi al tavolo dei negoziati. Ci sono solo indiscrezioni sui punti da cui partono le trattative: le richieste di Teheran sullo stretto di Hormuz, ma anche sull'arricchimento dell'uranio e le sanzioni economiche. Insomma, l'Iran potrebbe uscirne decisamente rafforzato, dopo 40 giorni di bombardamenti americani e israeliani. Sempre che due settimane bastino per trovare un accordo, e il conflitto non riparta.

Questa sera, nella nuova puntata di Scanner Live, il programma di approfondimento politico di Fanpage.it, a rispondere alle domande di Valerio Nicolosi ci saranno Mattia Diletti, professore di Sociologia dei fenomeni politici alla Sapienza di Roma ed esperto di Stati Uniti; Parisa Nazari, attivista iraniana per i diritti umani e mediatrice culturale; e Lidia Ginestra Giuffrida, giornalista in collegamento da Beirut, in Libano, dove le offensive israeliane non si fermano nonostante il cessate il fuoco con l'Iran.

Andrea Colamedici, saggista, editore e filosofo, autore di "Ipnocrazia", si confronterà faccia a faccia con Nicolosi per allargare il discorso al tema del potere politico. Nel corso della puntata ci sarà anche un'intervista esclusiva a Massimo D'Alema, ex presidente del Consiglio, registrata nei giorni scorsi.

Scanner Live andrà in profondità per rispondere alle vostre domande sulla situazione in corso. Cosa c'è dietro lo stop temporaneo alla guerra, cosa può uscire dai difficili negoziati che avranno il via venerdì, cosa significa questo stop per l'Italia e l'Europa, resa del tutto irrilevante nella gestione delle sorti del conflitto. E cosa significa per gli altri scenari di conflitto internazionale, a partire da quelli portati avanti da Israele.

Proprio per questo, Scanner Live tornerà anche a parlare di Palestina. Con Antonio Musella, giornalista e videoreporter di Fanpage.it, autore di "La barbarie e noi. Reportage dalle guerre del nostro tempo", ed Elena Testi, giornalista inviata di La7, autrice di "Genesi", libro sulla storia dell'estrema destra israeliana.

Come sempre, a Scanner Live ci sarà ampio spazio per le domande del pubblico: quelle fatte in chat dagli spettatori durante la puntata, in diretta su YouTube, ma anche quelle inviate su Whatsapp – con un messaggio vocale di 30-60 secondi o con un breve video – al numero +39 375 542 0067.

Scanner Live vi aspetta, questa sera alle ore 21:00, in diretta sul canale YouTube di Fanpage.it.