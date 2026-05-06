I racconti di chi era sulla Flotilla per Gaza e la tregua a rischio in Iran: la nuova puntata di Scanner Live

Dopo l’attacco di Israele alla Flotilla per Gaza, a Scanner Live parla l’attivista Giulio Bonistalli, che era a bordo. Questa sera dalle ore 21, in diretta su Youtube, Valerio Nicolosi si confronta con i giornalisti Saverio Tommasi ed Elena Testi, con la portavoce italiana della Flotilla Maria Elena Delia e con l’antropologa Giulia Paganelli. In studio l’ex ambasciatore italiano in Iran Luca Giansanti, per fare il punto sulla guerra.

Una settimana fa seguivamo, in diretta a Scanner Live, l'abbordaggio illegale della Marina israeliana ai danni della Global Sumud Flotilla, che si trovava in acque internazionali al largo di Creta. Oggi il programma di approfondimento di Fanpage.it condotto da Valerio Nicolosi torna a parlare della Flotilla, e lo fa con chi si trovava a bordo in quei momenti. Tutti gli aggiornamenti sul nuovo tentativo di partenza per Gaza e sulla situazione dei due attivisti catturati da Israele. Senza dimenticare che nel frattempo, a Hormuz, di ora in ora diventa più grande il rischio che la guerra scoppi nuovamente tra Iran e Stati Uniti.

Questa sera dalle ore 21, in diretta sul canale Youtube di Fanpage.it, si potrà seguire la nuova puntata di Scanner Live: tra gli ospiti Giulio Bonistalli, attivista rientrato da poco in Italia dopo la sua esperienza a bordo della Global Sumud Flotilla. Con lui Nicolosi si confronterà direttamente per raccontare cosa è successo in quei momenti, e cosa resta di un tentativo nato da un movimento internazionale e stroncato dai militari israeliani fuori dalle proprie acque territoriali.

In studio, due giornalisti esperti del tema. Elena Testi, giornalista inviata di La7 (peraltro autrice di "Genesi", libro sulla storia dell'estrema destra israeliana) e Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage.it che era salito a bordo della prima spedizione della Flotilla, lo scorso anno, ed era stato poi detenuto nelle carceri israeliane prima di poter rientrare in Italia.

In collegamento interverrà anche Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla. Delia porterà gli ultimi aggiornamenti non solo sull'eventuale, nuovo tentativo di partire per Gaza e rompere il blocco navale israeliano che impedisce agli aiuti umanitari di arrivare nella Striscia; ma anche sulle condizioni dei due attivisti, Thiago Avila e Saif Abukeshek, che le autorità israeliane hanno arrestato illegalmente e che ora trattengono in carcere senza accuse chiare. Ieri, Israele ha prolungato di sei giorni il periodo di detenzione.

In collegamento ci sarà anche Giulia Paganelli, antropologa e storica, specializzata nell'etnografia dei corpi. E un'intervista esclusiva ad Alba Nabulsi, scrittrice italo-palestinese, autrice di "Lessico palestinese. Anatomia del genocidio a Gaza in dieci parole", per discutere non solo la Flotilla, ma anche il modo in cui in Italia si parla di Gaza e di Palestina, e di come questo modo può cambiare.

Nel frattempo, però, la guerra tra Iran e Stati Uniti – con il contributo decisivo di Israele – rischia di tornare allo scontro diretto. Le tensioni nello Stretto di Hormuz si accumulano, anche se alcuni retroscena parlano di possibili accordi per la pace. In studio, l'ex ambasciatore italiano in Iran Luca Giansanti aiuterà a fare il punto della situazione per capire cosa ci possiamo aspettare dagli sviluppi del conflitto.

A Scanner Live ci sarà spazio per tutte le domande del pubblico. Si potranno fare in chat durante la diretta su YouTube, ma anche inviarle su Whatsapp: basterà mandare on un messaggio vocale o un video della durata di 30-60 secondi numero +39 375 542 0067, per avere le risposte degli ospiti.

Scanner Live vi aspetta, questa sera alle ore 21:00, in diretta sul canale YouTube di Fanpage.it.