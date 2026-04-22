Tregua in bilico tra USA e Iran, caos sul decreto Sicurezza in Parlamento: la nuova puntata di Scanner Live

Iran e Stati Uniti rinunciano ai negoziati in Pakistan, Donald Trump continua a fare la voce grossa ma per il momento i risultati mancano. La tregua regge, ma appare appesa a un filo. In Italia, il Parlamento si prepara a trasformare in legge l’ennesimo decreto Sicurezza del governo Meloni. A Scanner Live, questa sera dalle ore 21, ospiti come Djarah Kan, Parisa Nazari, Mattia Diletti, Adriano Biondi. E un’intervista esclusiva a Francesca Albanese.

I colloqui di pace sono saltati, ancora una volta. Tra Iran e Stati Uniti le tensioni restano alte, in Pakistan non si sono riaperti negoziati per prolungare la tregua e aprire definitivamente lo stretto di Hormuz. Nel frattempo, in Italia, il centrodestra e il governo Meloni si sono incartati nell'ennesimo decreto Sicurezza. La norma che prevedeva un ‘bonus' per gli avvocati che fanno rimpatriare i loro clienti ha spinto il Quirinale a intervenire, ma il governo ha deciso in buona sostanza di tirare dritto: il decreto passa così com'è, e se ne aggiungerà un altro per correggere il problema. In queste ore la Camera si prepara a votare la fiducia.

Questa sera, nella nuova puntata di Scanner Live, il programma di approfondimento politico di Fanpage.it condotto da Valerio Nicolosi, approfondiremo la situazione sui due fronti. Quello internazionale, con la guerra che minaccia di ripartire ogni giorno e fa sentire i suoi effetti anche in Europa; e quello interno, con il governo alle prese con un nuovo decreto che interviene contro chi manifesta e contro le persone migranti. In studio ci saranno Mattia Diletta, professore di Sociologia dei fenomeni politici alla "Sapienza" Università di Roma , e Parisa Nazari, attivista iraniana per i diritti delle donne. Con uno sguardo alle mosse dell'amministrazione Trump, che attraversa un momento molto complicato in termini di consensi; ma senza dimenticare le conseguenze umanitarie del conflitto.

Adriano Biondi, condirettore di Fanpage.it, spiegherà la situazione del governo e del centrodestra italiano e cosa c'è dietro il caos sul decreto Sicurezza, che mostra ancora una volta una maggioranza in confusione. Insieme a lui Fabrizio Troya, tecnico della Giovanile di boxe nella Palestra popolare del Quarticciolo, a Roma, che racconterà tra le altre cose gli effetti concreti delle politiche del governo Meloni in fatto di "sicurezza".

Leggi anche I negoziati in Iran e la destra mondiale in difficoltà: la nuova puntata di Scanner Live

Djarah Kan, scrittrice e attivista, si confronterà con Nicolosi faccia a faccia. Remigrazione, repressione, decreti Sicurezza: i due affronteranno le teorie razziste di estrema destra che prendono sempre più piede anche nella politica italiana, e molti altri temi legati all'esperienza personale e professionale di Kan.

Nel corso della puntata di Scanner Live ci saranno numerosi altri interventi. Un'intervista esclusiva Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni unite per i territori palestinesi occupati. E una a Davide Tabarelli, economista esperto di temi energetici, presidente della società Nomisma Energia, che parlerà della crisi legata allo Stretto di Hormuz ma anche di come si sta muovendo l'Italia, tra tagli delle accise e suggestioni di tornare ad acquistare gas russo.

Scanner Live risponderà a tutte le vostre curiosità con gli ospiti in studio: come sempre ci sarà spazio per le domande del pubblico. Leggeremo quelle fatte in chat dagli spettatori durante la puntata, che andrà in diretta su YouTube. Ma anche quelle inviate su Whatsapp – con un messaggio vocale di 30-60 secondi o con un breve video – al numero +39 375 542 0067.

Scanner Live vi aspetta, questa sera alle ore 21:00, in diretta sul canale YouTube di Fanpage.it.