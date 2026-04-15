I negoziati in Iran, la crisi energetica e la destra mondiale in difficoltà: la nuova puntata di Scanner Live

Mentre Donald Trump rilancia negoziati sempre più difficili con l’Iran – e attacca Giorgia Meloni -, Viktor Orban è sconfitto dalle elezioni e il governo israeliano di Netanyahu è sempre più isolato. A Scanner Live, questa sera alle 21, il punto sulla guerra, sulle sue conseguenze – economiche, ma anche umanitarie – e sulla possibile crisi della destra globale.

Sono tempi complicati per la destra mondiale, da Donald Trump a Benjamin Netanyahu, fino a Viktor Orban. I primi due restano impegnati in una guerra – al momento sospesa, con una fragilissima tregua – contro l'Iran. Le trattative non decollano, mentre i consensi in patria vacillano o sprofondano. Il terzo ha già pagato il prezzo del calo di consensi: ha perso nettamente le ultime elezioni e sembra essere arrivato alla fine della sua lunga stagione politica. Ma i conflitti non si fermano, quello iraniano come quello in Libano, sempre lanciato da Israele. Guerre che negli ultimi anni stanno cambiando forma, con l'uso sempre più massiccio di droni e intelligenza artificiale. Mentre l'emergenza umanitaria resta sotto traccia.

Questa sera, nella nuova puntata di Scanner Live, il programma di approfondimento politico di Fanpage.it condotto da Valerio Nicolosi, cercheremo di capire cosa sta succedendo davvero, e quali saranno le conseguenze. In studio ci saranno Michela Ponzani, storica, scrittrice e conduttrice televisiva, e Francesca Moriero, giornalista di Fanpage.it, per guardare al caso Ungheria – ma non solo – e discutere che momento stanno attraversando le destre mondiali.

Lidia Ginestra Giuffrida, cronista di guerra, porterà la sua esperienza di conflitto insieme a Lorenzo Forlani, giornalista e analista politico esperto di Nord Africa e Asia occidentale. Insieme, discuteranno dell'attuale tregua tra Usa, Israele e Iran e soprattutto del rischio che salti. Martina Marchiò, infermiera di Medici senza frontiere da anni impegnata in missioni umanitarie, parlerà faccia a faccia con Nicolosi per raccontare la dimensione della guerra che spesso viene dimenticata: quella umanitaria, delle persone colpite dalle bombe, sepolte sotto le macerie o lasciate in condizioni di vita insostenibili.

Nel corso della puntata di Scanner Live ci saranno moltissimi interventi. Interviste a Mattia Bidoli, operatore umanitario e fotoreporter già attivo a Gaza e in Ucraina; a Pierpaolo Cazzola, esperto di energia di fama internazionale; e Alessandro Arduino, analista esperto di geopolitica, autore di "La guerra è cambiata. Droni, IA e mercenari". Più voci per raccontare un fenomeno in continua evoluzione e che ci riguarda sempre più da vicino.

Scanner Live, come sempre, risponderà alle vostre domande. Cosa ci aspetta se la guerra in Iran non trova uno sbocco diplomatico – oggi difficile da immaginare – ma anche cosa significa oggi, davvero, "guerra". E in quale situazione politica l'Europa e il cosiddetto Occidente si trovano ad affrontare tutti questi conflitti.

Ci sarà ampio spazio per le domande del pubblico: quelle fatte in chat dagli spettatori durante la puntata, in diretta su YouTube, ma anche quelle inviate su Whatsapp – con un messaggio vocale di 30-60 secondi o con un breve video – al numero +39 375 542 0067.

Scanner Live vi aspetta, questa sera alle ore 21:00, in diretta sul canale YouTube di Fanpage.it.