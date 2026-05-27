Un milione di europei chiede di rompere gli accordi Ue-Israele: la nuova puntata di Scanner Live

Mercoledì 27 maggio dalle 17.30, Scanner Live sarà alla Città dell’Altra Economia per raccontare “Justice for Palestine”, evento promosso da European Left Alliance a sostegno della raccolta firme per sospendere gli accordi tra Unione Europea e Israele. Tra gli ospiti della diretta ci saranno Andrea Colamedici, Enzo Iacchetti, Luisa Morgantini, Maria Elena Delia, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

Scanner Live, il programma di approfondimento politico di Fanpage.it condotto da Valerio Nicolosi, andrà in onda mercoledì 27 maggio in un orario e da una location insoliti: a partire dalle 17.30 dalla Città dell'Altra Economia, a Roma, dove si terrà l'evento Justice for Palestine organizzato da ELA – European Left Alliance. Dopo il risultato ottenuto dalla raccolta firme promossa nel gennaio 2026 dallo stesso partito europeo, con l’obiettivo di interrompere gli accordi tra Unione Europea e Israele sul piano commerciale e politico, a Roma è stato organizzato un grande concerto. Interverranno attivisti, politici e attori che hanno scelto di schierarsi e sostenere questa lotta.

Alcuni degli artisti, politici ed attivisti che saranno sul palco passeranno anche dai microfoni di Scanner Live, per continuare a parlare di Palestina ma non solo. Non si tratterà di replicare i discorsi del palco principale, ma di approfondirli, capendo insieme come trasformare quelle firme in azioni concrete e come forzare il silenzio delle istituzioni.

Tra loro Andrea Colamedici, filosofo ed editore italiano che ha più volte descritto la Palestina come la "cartina tornasole dell'Occidente" che non può più negare le sue basi coloniali, razziste e predatorie su cui si poggia. Enzo Iacchetti, attore che in diverse occasioni ha parlato in modo duro del genocidio che Israele sta commettendo in Palestina all'interno del dibattito pubblico. E Luisa Morgantini, tra le fondatrici delle Donne in Nero contro guerra e violenza, che fu arrestata nel gennaio 2025 dalle forze israeliane per essere entrata senza autorizzazione in un’area militarizzata dell’occupazione coloniale israeliana.

Interverrà anche Maria Elena Delia, attivista e referente nazionale della Global Sumud Flotilla. Presenti Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, tra i sostenitori della campagna europea per sospendere l’accordo di associazione tra UE e Israele.

Anche i cittadini italiani sono stati partecipi del traguardo sulla raccolta firme: in ben 268mila finora dal nostro Paese hanno votato per l'interruzione degli accordi. Un numero che pone l'Italia al secondo posto in Europa, dopo la Francia, avendo anche superato di gran lunga la soglia minima nazionale richiesta di 53.580 firme.

Nonostante già ad aprile la European Left Alliance abbia superato la soglia minima che l'Unione Europea richiede, ora punta a un nuovo traguardo per la raccolta firme: l'obiettivo è di 1 milione e 500mila sottoscrizione. Così l'evento di mercoledì alla Città dell'Altra Economia non servirà solo per continuare a sensibilizzare sul genocidio in Palestina e celebrare le firme già raccolte, ma anche per raccoglierne di nuove, al fine di spingere l'Unione Europea verso quel passo decisivo che rimanda ormai da troppo tempo.

Anche noi di Scanner Live saremo presenti dalla Città dell’Altra Economia per raccontarlo e approfondirlo insieme ai protagonisti della giornata. Ci sarà spazio per tutte le domande del pubblico agli ospiti, nella chat di YouTube. In più, è possibile fare domande su Whatsapp: basta inviare on un messaggio vocale o un video della durata di 30-60 secondi numero +39 375 542 0067. Scanner Live vi aspetta, questa sera alle ore 21:00, in diretta sul canale YouTube di Fanpage.it.