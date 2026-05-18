Lo sciacallaggio su Modena e il silenzio su Taranto: la doppia morale del governo sulla sicurezza

Modena e Taranto sono lo specchio dell'Italia di oggi: sanità mentale e violenza giovanile basata anche sul razzismo. Due fenomeni che andrebbero presi sul serio e non sfruttati a fini politici.

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La strumentalizzazione politica del disagio psichico

Eppure la tentata strage di Modena da parte di Salim El Kudri è diventata un caso politico a causa degli sciacalli che hanno messo il focus sulle origini, omettendo che avesse problemi psichiatrici e che, come se fosse davvero importante, fosse nato e cresciuto in Italia. Meloni ha cancellato un viaggio istituzionale a Cipro per andare a Modena, anche Mattarella ha visitato i feriti.

L'omissione istituzionale sul crimine razzista di Taranto

E a Taranto è andato qualcuno? Il ministro dei trasporti che parla tanto di sicurezza ha fatto un post contro i giovani tarantini che hanno ucciso deliberatamente e "con senso di impunità" Bakari Sako, un bracciante di 35 anni maliano? Qualcuno ha parlato del barista che ha cacciato Bakari Sako dal bar nonostante si fosse rifugiato lì, gettandolo in pasto alla banda di assassini?

La retorica del Made in Italy e la realtà dello sfruttamento

Un governo che si vanta del made in Italy e che parla di agricoltura come eccellenza avrebbe dovuto almeno spendere due parole. Eppure fanno finta di ignorare che sono gli sfruttati come Bakari Sako a mandarla avanti per pochi euro al giorno. Un governo che parla di sicurezza e pugno duro contro il crimine avrebbe dovuto mandare il ministro dell'interno a Taranto per dire che non c'è spazio per i violenti. Un governo che ha fatto della sicurezza la sua ossessione con tanti decreti repressivi avrebbe potuto fare qualcosa. Invece quei giovani non sono i cosiddetti "maranza" e alla fine, direbbe qualcuno dai banchi della maggioranza, hanno ucciso solamente un nero. Il razzismo di Stato esiste e se ce ne fosse stato bisogno l'abbiamo avuto davanti a noi in questi giorni.

Ecco, sarebbe stato bello se Mattarella, Meloni o qualcuno del governo fossero andati anche a Taranto.