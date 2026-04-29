La deriva autoritaria dell’IA, tra Palantir ed estrema destra: la nuova puntata di Scanner Live

L’intelligenza artificiale è il futuro della guerra, ma anche della sorveglianza. Il manifesto di Palantir, i casi Paragon e non solo: gli strumenti per mettere a rischio la democrazia ci sono, e spesso sono sospinti da ideologie di estrema destra. A Scanner Live, questa sera dalle ore 21 in diretta su Youtube, con gli ospiti Dario Guarascio, Valerio Renzi, Serena Mazzini, Adriano Biondi e Mattia Bidoli approfondiamo la questione.

Il futuro dell'intelligenza artificiale coincide con il futuro dei conflitti armati e della sorveglianza negli Stati di tutto il mondo. In molti casi, più che di futuro si può parlare di presente. Le grandi aziende big tech statunitensi – da Palantir a OpenAI – tracciano il percorso, mentre la rivalità Usa-Cina sul tema promette di accendersi sempre più nei prossimi anni.

Questa sera, nella nuova puntata di Scanner Live, il programma di approfondimento politico di Fanpage.it condotto da Valerio Nicolosi, andiamo in profondità sul tema. IA significa enormi investimenti economici: in studio l'economista Dario Guarascio, docente di Economia e politiche dell'innovazione alla "Sapienza" Università di Roma e autore di "Imperialismo digitale", racconterà come si sono mosse le grandi potenze per prendere il controllo della ‘corsa' all'intelligenza artificiale, e che ruolo giocano i governi e le aziende private.

Anche perché quelle aziende sono in mano a oligarchi che non hanno problemi a schierarsi con l'estrema destra che sostiene Donald Trump – e in alcuni casi, come quello di Palantir, portano avanti una propria ideologia antidemocratica. Il giornalista Valerio Renzi, esperto di estreme destre in Italia e non solo, spiegherà qual è il rapporto tra destra radicale e Internet, e come si pone il governo Meloni in queste dinamiche.

Nel corso della puntata, in collegamento, la scrittrice e attivista Serena Mazzini approfondirà la questione del manifesto di Palantir – chiarendo anche come si può agire per contrastare gli oligarchi della sorveglianza. Il condirettore di Fanpage.it Adriano Biondi approfondirà la figura del Ceo di Palantir Alex Karp. E non solo: perché la sorveglianza non passa solo dagli Stati Uniti, ma anche da Israele, che con le sue aziende private fornisce moltissimi Paesi nel mondo dell'intelligence. Lo dimostra il caso Paragon, ma anche quanto rivelato da Fanpage.it nell'inchiesta su Corsight, con un software di riconoscimento facciale che sarebbe stato fornito anche ai carabinieri.

Mattia Bidoli, operatore umanitario e fotografo di guerra, parlerà direttamente con Nicolosi della sua esperienza a Gaza e in Ucraina. Su questi fronti si vivono le conseguenze più dure della guerra che diventa ‘automatizzata'. Dall'uso continuo di droni, allo sviluppo di armi che possono togliere ai militari la responsabilità di decidere chi vive e chi muore.

Nel corso della puntata di Scanner Live ci saranno numerosi altri interventi. Un'intervista esclusiva a Mariarosaria Taddeo, filosofa e docente di Etica digitale e Tecnologia della difesa a Oxford, approfondirà cosa significa eticamente lasciare sempre più spazio all'intelligenza artificiale negli armamenti. Per non dimenticare l'altro colosso mondiale che corre nello sviluppo dell'AI: la Cina. Il punto di vista di Pechino sarà raccontato da Alessandro Arduino, esperto di sicurezza e di Cina del King's Institute di Londra.

Scanner Live risponderà a tutte le vostre curiosità con gli ospiti in studio: come sempre ci sarà ampio spazio per le domande del pubblico. Leggeremo quelle fatte in chat dagli spettatori durante la puntata, che andrà in diretta su YouTube. Ma anche quelle inviate su Whatsapp – con un messaggio vocale di 30-60 secondi o un breve video – al numero +39 375 542 0067.

Scanner Live vi aspetta, questa sera alle ore 21:00, in diretta sul canale YouTube di Fanpage.it.