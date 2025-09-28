Selena Gomez ha sposato Benny Blanco, su Instagram le foto delle nozze
Il matrimonio da sogno che i fan stavano aspettando è finalmente arrivato. Selena Gomez ha sposato il compagno Benny Blanco sabato 27 settembre, durante una cerimonia celebrata a Montecito, in California. La coppia ha pronunciato il sì a circa due anni dall’inizio della loro relazione. Gomez e Blanco, infatti, si frequentavano dal 2023, anno in cui la loro storia d’amore era stata ufficializzata. La proposta di matrimonio, invece, è arrivata a dicembre 2024.
La conoscenza tra i due dura, tuttavia, da molto più tempo. Il primo incontro risale al 2009, quando Selena aveva appena 17 anni. Fu la madre della cantante a presentarla al produttore discografico, immaginando che avrebbe potuto supportarla nella carriera musicale. I due diventarono amici e collaborarono a diversi progetti musicali: Blanco produsse due brani contenuti nell’album Revival pubblicato da Selena nel 2015, mentre Gomez partecipò a un disco realizzato da Blanco nel 2019.
Le foto del matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco
A condividere gli scatti delle nozze su Instagram è stata la stessa Selena, che ha pubblicato diverse immagini del sì sul suo profilo seguito da 417 milioni di follower. La caption scelta dalla cantante è stata semplice: solo la data dell’evento, accompagnata da un cuore bianco, colore principale del matrimonio. A firmare lo splendido abito da sposa, in perfetto stile vecchia Hollywood, è stato Ralph Lauren, che ha curato anche l’elegante smoking indossato dallo sposo.
Tutte le super star presenti al matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco
Numerosi i super ospiti presenti all’evento. Prima tra tutte, l’amica di sempre Taylor Swift, che Selena ha voluto accanto a sé nel ruolo di damigella d’onore. Tra i presenti anche Paris Hilton, Martin Short (che Gomez ha rivelato avrebbe ricoperto il ruolo di paggetto durante la sua recente partecipazione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon) e Steve Martin. Invitato anche Ed Sheeran, che ha preso parte alla cerimonia per festeggiare l’amica e collega.