Selena Gomez ha sposato Benny Blanco, su Instagram le foto delle nozze

Sabato 27 settembre, Selena Gomez ha sposato il produttore discografico Benny Blanco, che frequentava dal 2023. Le foto delle nozze sono state condivise sull’account Instagram della cantante.

Il matrimonio da sogno che i fan stavano aspettando è finalmente arrivato. Selena Gomez ha sposato il compagno Benny Blanco sabato 27 settembre, durante una cerimonia celebrata a Montecito, in California. La coppia ha pronunciato il sì a circa due anni dall’inizio della loro relazione. Gomez e Blanco, infatti, si frequentavano dal 2023, anno in cui la loro storia d’amore era stata ufficializzata. La proposta di matrimonio, invece, è arrivata a dicembre 2024.

La conoscenza tra i due dura, tuttavia, da molto più tempo. Il primo incontro risale al 2009, quando Selena aveva appena 17 anni. Fu la madre della cantante a presentarla al produttore discografico, immaginando che avrebbe potuto supportarla nella carriera musicale. I due diventarono amici e collaborarono a diversi progetti musicali: Blanco produsse due brani contenuti nell’album Revival pubblicato da Selena nel 2015, mentre Gomez partecipò a un disco realizzato da Blanco nel 2019.

Le foto del matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco

A condividere gli scatti delle nozze su Instagram è stata la stessa Selena, che ha pubblicato diverse immagini del sì sul suo profilo seguito da 417 milioni di follower. La caption scelta dalla cantante è stata semplice: solo la data dell’evento, accompagnata da un cuore bianco, colore principale del matrimonio. A firmare lo splendido abito da sposa, in perfetto stile vecchia Hollywood, è stato Ralph Lauren, che ha curato anche l’elegante smoking indossato dallo sposo.

Tutte le super star presenti al matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco

Numerosi i super ospiti presenti all’evento. Prima tra tutte, l’amica di sempre Taylor Swift, che Selena ha voluto accanto a sé nel ruolo di damigella d’onore. Tra i presenti anche Paris Hilton, Martin Short (che Gomez ha rivelato avrebbe ricoperto il ruolo di paggetto durante la sua recente partecipazione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon) e Steve Martin. Invitato anche Ed Sheeran, che ha preso parte alla cerimonia per festeggiare l’amica e collega.