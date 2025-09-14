Liam Hemsworth sposerà Gabriella Brooks: “L’ex moglie Miley Cyrus conosceva la modella”, cosa è emerso

Liam Hemsworth con un post Instagram ha annunciato il fidanzamento con Gabriella Brooks, modella con la quale fa coppia dal 2021. Nelle ultime ore è emerso che la donna avrebbe conosciuto l’attore grazie all’ex moglie, Miley Cyrus.

Il celebre attore australiano Liam Hemsworth sposerà la compagna Gabriella Brooks. Nel 2021 la coppia usciva allo scoperto: l'attore di Hunger Games si era lasciato alle spalle il matrimonio con Miley Cyrus, a cui è stato legato – tra alti e bassi- per circa 10 anni, e presentava la nuova fidanzata a una cena di beneficenza. Dopo la rottura nel 2022, è tornato il sereno con la modella e attrice che sarebbe pronto ora a sposare. Su Instagram entrambi hanno postato la foto con l'anello di fidanzamento in primo piano, ma in queste ore i fan si sono concentrati su un retroscena che risalirebbe al 2014: Gabriella Brooks, stando ad alcune immagini non confermate, serebbe stata la ballerina ai concerti di Miley Cyrus.

Il fidanzamento di Liam Hemsworth con Gabriella Brooks

Un cuore bianco e una foto di coppia conferma il ritorno di fiamma e la scelta di annunciare il loro fidanzamento. Liam Hemsworth nelle ultime ore ha aggiornato il suo profilo Instagram rendendo pubblico il suo amore per Gabriella Brooks, modella e attrice che ha recitato in Unremarkable e LaBelle.

Lei, due giorni fa, anticipava la tenera proposta condividendo la stessa foto accompagnata da una foto della sua mano con l'anello in primo piano:

L'indiscrezione sulla passata vicinanza tra Gabriella Brooks e Miley Cyrus

Dopo il post di coppia pubblicato in queste ore, tantissimi fan di Miley Cyrus hanno sollevato la tesi secondo la quale Gabriella Brooks avrebbe conosciuto l'attore grazie all'artista di fama mondiale. Stando a quanto circola, Gabriella Brooks avrebbe fatto la ballerina per l'artista in alcuni concerti e in particolare nel 2014, al Capital FM Summertime Ball di Londra. La teoria è stata sollevata anche da Hola.com che ha reso pubbliche alcune analisi sulla somiglianza tra la ballerina in questione e la futura sposa di Hemsworth. Nonostante i confronti che apparirebbero avvincenti, non ci sarebbero prove che attesterebbero la loro vicinanza.

Cyrus, dopo il divorzio dall'attore, commentò in maniera ironica un video di una coppia che su TikTok prometteva di sposarsi se lei avesse commentato il loro video. "Spero vada meglio per voi, rispetto a come è andata a me", scrisse la cantante, facendo riferimento al fallimento del suo matrimonio con Hemsworth. Parole che resero chiaro il suo dispiacere per come era finita la sua lunga relazione.