Liam Hemsworth è tornato single, finita dopo tre anni la storia con Gabriella Brooks

A cura di Elisabetta Murina

Dopo tre anni e mezzo di relazione, Liam Hemsworth è tornato single. L'attore, star di Hunger Games, ha lasciato la modella Gabriella Brooks perché "non voleva avere vincoli". A farlo sapere una fonte al magazine In Touch.

I motivi della rottura tra Liam Hemsworth e Gabriella Brooks

Come ha fatto sapere un insider al magazine americano, la coppia si sarebbe lasciata circa due mesi fa. L'attore "ha spezzato il cuore" della modella, dopo tre anni passati insieme. Il motivo sarebbe la necessità della star di non avere più vincoli ora che, dopo la pandemia, il lavoro è ripreso a pieno ritmo.

I ben informati, però, fanno sapere che il legame non avrebbe retto alla prova della convivenza e che Liam si sarebbe sentito soffocare da una storia diventata troppo impegnativa. Ora, stando agli scatti postati sui social, Gabriella Brooks si trova in Italia, dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza tra Ischia e Capri, forse proprio per lasciarsi alle spalle quanto accaduto.

La storia d'amore tra Liam Hemsworth e Gabriella Brooks

Dopo la separazione da Miley Cyrus, la star di Hunger Games ha conosciuto Gabriella Brooks. Era la fine del 2019 e già nel Natale dello stesso anno i due avevano fatto il passo delle presentazioni alle rispettive famiglie. La modella aveva subito conquistato i suoceri, che avevano approvato e incoraggiato il loro amore fin dal primo momento.

Tutto tra loro sembrava procedere per il verso giusto, tanto che i due apparivano più felici e innamorati che mai. Il 13 gennaio 2020 avevano festeggiato il compleanno di Liam in Australia, a Byron Bay, poi erano partiti per una fuga romantica in un luogo segreto. A farlo sapere sempre una fonte al magazine In Touch. Oggi però la decisione di prendere strade diverse, sembrerebbe non tanto per la fine del sentimento, quanto per diverse esigenze lavorative e future.