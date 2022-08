L’ex corteggiatore Simone Florian è tornato single: “La storia con Eleonora Prezioso è finita” Simone Florian, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha annunciato la fine della sua storia con Eleonora Prezioso, conosciuta dopo l’esperienza nel dating show e a cui era legato da più di due anni: “Ho aspettato un pò a dirlo, proprio per metabolizzarlo ed esserne certo”.

A cura di Elisabetta Murina

Simone Florian è tornato single. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha annunciato la fine della storia con Eleonora Prezioso, conosciuta dopo la partecipazione al dating show di Canale 5, dove era arrivato per corteggiare la tronista Jessica Antonini.

L'annuncio della rottura con Eleonora Prezioso

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ex corteggiatore ha fatto sapere ai follower che la relazione con Eleonora Prezioso, durata circa due anni e mezzo, è arrivata al capolinea e di aver aspettato del tempo prima di annunciarlo ufficialmente:

Con grande dispiacere devo dire a tutti che la storia tra me ed Eleonora finisce qui, ho aspettato un pò a dirlo, proprio per metabolizzare ed esserne certo. Torno presto, e più forte di prima

Nessuna spiegazione riguardo alla causa della rottura, ma stando alle sue parole sembrerebbe qualcosa di ormai definitivo.

L'amore con Eleonora Prezioso e l'esperienza a Uomini e Donne

Simone Florian ha partecipato a Uomini e Donne nel 2020, corteggiando la tronista Jessica Antonini. Ma l'esperienza non è andata come immaginato, tanto che ha deciso di lasciare il dating show quando era ormai chiaro l'interesse della tronista nei confronti di Davide Lorusso.

Dopo poco tempo, Simone ha trovato l'amore con Eleonora Prezioso, una ragazza lontano dal mondo dello spettacolo e con la quale ha ufficializzato la relazione pubblicando alcuni scatti insieme su Instagram in occasione di un giorno per lei importante, quello della laurea. "L'amore che cercavo e che aspettavo ha bussato alla mia porta ed io ho aperto anche il mio cuore. Ti amo principessa", aveva scritto come didascalia della foto. Ora purtroppo, dopo due anni e mezzo, il loro amore è arrivato al capolinea, anche se la storia con Eleonora rimane per Simone Florian una delle più importanti.