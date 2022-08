Antonino Spinalbese entrerà single al GFVip, è finita con Giulia Tordini Sembra che la storia d’amore con la creative director sia già finita e che Spinalbese entrerà nella casa del GFVip come giovane papà single innamorato solo della sua piccola Luna Marì. Tesi i rapporti con Belen, che sarebbe furiosa per la sua partecipazione al reality.

A cura di Giulia Turco

Antonino Spinalbese avrebbe già smesso di frequentare la sua ultima fiamma. Sarebbe finita la sua recente love story con Giulia Tordini, la creative director di un brand di gioielli che si era insinuata nella sua vita nella prima calda estate senza Belen Rodriguez. Eppure il cuore di Antonino ora sembra essere tutto per la piccola Luna Marie. Che sia una coincidenza la sua imminente partecipazione al Grande Fratello Vip? Chi può dirlo, ma sembra ormai certo che il modello e imprenditore farà capolino a Cinecittà come papà single.

Antonino Spinalbese papà single al GFVip

A rivelare le indiscrezioni sullo stato sentimentale di Spinalbese è il ben informato Gabriele Parpiglia tramite la pagina Pipol Gossip. “Talvolta le storie si possono esaurire nel giro di poco. E tra la bella Tordini e l’ex di Belen, era arrivato il momento di dirsi addio”, si legge in un post. “Nel frattempo Spinalbese desidera solo archiviare le relazioni vissute, pensando al suo futuro: il Grande Fratello Vip. A settembre infatti lo vedremo sotto i riflettori del reality nella casa più spiata d’Italia”. Una strategia autoriale per presentare Antonino come potenziale preda per le donne della casa? Può essere, ma non è detto che la sua relazione con Giulia Tordini sia solo per il momento archiviata. Quel che è certo, è che Antonino non sembra che potrà permettersi di parlare della sua vecchia fiamma Belen.

foto Chi

Rapporti tesi con Belen Rodriguez

Stando al gossip circolato negli ultimi tempi infatti, sembra che la showgirl argentina non abbia accettato di buon grado la scelta del suo ex di partecipare al reality. Belen avrebbe infatti storto il naso davanti a quel tentativo di approfittare dei riflettori, i suoi chiaramente, per raccontarsi in televisione e sopratutto si sarebbe infuriata all’idea che la sua piccola Luna Marie possa anche solo indirettamente essere coinvolta nelle dinamiche del reality. Non a caso Spinalbese stesso aveva confermato che il suo rapporto con Belen è tutt’ora ridotto all’osso. Lo scorso giungo a Chi aveva ammesso: “Sento Belen solo per la bambina”.