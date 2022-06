Antonino Spinalbese frequenta Giulia Tordini, le prove che confermerebbero la nuova fiamma Stando ad alcuni indizi e foto pubblicate sui social, Antonino Spinalbese si sarebbe già lasciato alle spalle il flirt con Helena Prestes e starebbe frequentando un’altra donna. Si tratta di Giulia Tordini, creatrice del brand di gioielli Leda Madera e sorella di Giorgia Tordini, titolare del noto marchio The Attico.

A cura di Elisabetta Murina

Antonino Spinalbese si sarebbe già lasciato alle spalle il flirt con Helena Prestes. Qualche settimana fa, l'hair stylist ed ex fidanzato di Belen Rodriguez era stato paparazzato dal settimanale Chi mentre baciava la modella brasiliana, protagonista dell'ultima edizione di Pechino Express. Ora alcuni indizi social fanno pensare che nella sua vita ci sia un'altra donna, Giulia Tordini, founder e creative director del brand di gioielli Leda Madera.

Le foto social che confermano il flirt

A "tradire" Spinalbese alcune foto pubblicate sui social con una serie di indizi collegabili a Giulia Tordini. Uno di questi è una collana raffigurante la rosa del venti, la stessa indossata dalla ragazza in una delle sue storie Instagram, come ricostruito da Whoopsee. Non solo: sempre tra le storie Instagram della creatrice di Leda Madera si vede uno scatto di schiena che, visti i tatuaggi, è riconducibile senza equivoci a Spinalbese. Un altro tassello del puzzle è la foto della mano pubblicata dall'hair stylist, una braccio femminile con un gioiello firmato Leda Madera, lo stesso indossato dalla Tordini in uno scatto.

A sinistra la storia pubblicata da Spinalbese sul suo profilo, a destra la foto di Giulia Tordini. In entrambe lo stesso bracciale.

Chi è Giulia Tordini

È Giulia Tordini la ragazza che appare nelle storie Instagram di Antonino Spinalbese. Stando a quanto si legge sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 100mila persone, è la fondatrice e direttrice creativa del brand di gioielli Leda Madera. Sua sorella è Giorgia Tordini, creatrice insieme a Gilda Ambrosio del noto brand The Attico. A parte questo, di lei non si hanno molte altre informazioni e sul suo profilo social condivide scatti dei suoi viaggi e della vita di tutti i giorni.